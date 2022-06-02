GAİB Haziran ayı eğitim takvimini duyurdu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayı eğitim takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Eğitim takvimine her ay birçok faydalı içerik ekleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu. Online mecralarda sürdürülen eğitimler hakkında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “2022 Haziran ayı eğitim takvimimiz için birbirinden faydalı, farklı ve güncel içerikler hazırlandı. Yine bildiğiniz gibi sınır tanımayan, mekân ve zaman sınırını aşarak binlerce kişiye erişeceğimizi düşünüyoruz. Eğitim birimindeki uzmanlarca seçilen konularla kitlelere erişecek eğitimlerin yararlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi. Mayıs ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci “Mayıs ayında Birliklerimizce sekiz farklı başlıkta düzenlenen webinarlarımıza toplam 3 bin 204 kişi katıldı. Ayrıca belirtmek de fayda var ki GAİB hizmet binamızda, Kahramanmaraş ve Malatya İrtibat büromuzda gerçekleştirdiğimiz yüz yüze verilen ‘Uygulamalı Karbon Ayak İzi’ ile toplamda 121 katılımcıya ulaştık. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya’dan sonra 13-14-15 Haziran’da Diyarbakırlı ihracatçılarımızla buluşacağız. Bu vesileyle başvuruları devam eden eğitimimiz için Avrupa Birliğine ihracat yapan tüm Diyarbakırlı ihracatçılarımızı bu eğitime katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu eğitim Avrupa Birliği’ne ihracat yapan firmalarımızın ‘Yeşil Mutabakat’ konusunda kılavuz olması için konunun uzmanlarıyla tasarlandı ve sunuldu” şeklinde konuştu. Açıklamasında Haziran ayında takvime eklenen eğitimlere de değinen Kileci “Haziran ayında birbirinden farklı konularımızla ihracatçılarımızla olacağız. Dış ticarette nakliye ve lojistik uygulamaları, destekler, dış ticarette satış tekniklerine dair yeni yaklaşımlar, dış ticarette navlun ve sigorta uygulamaları, mikro ihracat gibi eğitim konularıyla çalışma alanımızda ve gündelik hayatımızda faydalanabileceğiniz unsurları ele alacağız. Sonrasında ise dijital iletişimde görgü kuralları eğitimi ile gündelik hayatımızda dikkat etmemiz gereken adabı muaşeret kurallarını dijital dünyaya entegre etmenin yollarını konuşacağız ve sosyal medyada bilinçli kullanıcı olmak isteyen herkesin dikkatini çekecek olan dijital dünyanın içinde kendimizi ne kadar doğru yansıtıyoruz. Dijital görgü kuralları ile sosyal mecralarında kendimizi nasıl daha doğru ve etik ifade ederiz onu konuşacağız. Sosyal medya bu kadar hayatımızda, bu kadar önemliyken iş hayatındaki yerini de göz önüne alarak Linkedin’e Giriş-Linkedin 101 dersiyle profesyonel iş hayatımızı daha nitelikli yansıtmayı ele alacağız. Ayrıca, dış ticarette risk kavramı ve risk yönetimi, excelde pivot tablolar ve grafik oluşturma, uygulamalı depo ve stok yönetimi, iş yerinde kapsayıcılık ve ön yargı yönetimi, ithalat vergileri ve muafiyetleri/istisnaları, dahilde işleme rejimi uygulama örnekleri ve iş dünyasında duygusal dayanıklılık konularıyla katılımcılarımıza her zaman olduğu gibi kaliteli eğitimlerle ulaşmak için heyecanlıyız. Tüm katılımcılarımızın profesyonel iş hayatında aranan niteliklere erişme yollarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Eğitimlere erişim

Eğitimlerimize ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler birliğin resmi internet sitesinden eğitim takvimine ulaşabiliyor. Haziran ayı içerisinde düzenlenecek tüm eğitimlere aynı anda https://www.gaib.org.tr/tr/f/470.html linki üzerinden kayıt olabiliyor. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün e-posta ve SMS ile katılımcılara gönderiliyor. Yayınları canlı izleyemeyenler Youtube kanalımızdan https://www.youtube.com/gaibgaziantep linki üzerinden eğitimlere erişebiliyorlar