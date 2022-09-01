GAİB eylül ayı eğitim takvimini duyurdu

Eğitim takvimine her ay birbirinden faydalı içerikleri ekleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Eylül ayı eğitim takvimini kamuoyuyla paylaştı. Online mecralarda sürdürülen eğitimler hakkında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “2022 Eylül ayı eğitim takvimimiz için yine birbirinden faydalı içerikler hazırlandı’’ dedi.

Ağustos ayında gerçekleştirdikleri eğitimleri değerlendiren e değinen Kileci “Ağustos ayında Birliklerimizce on üç farklı başlıkta düzenlenen webinarlarımıza toplam 5097 kişi katıldı. Ağustos ayında online verilen derslere değinecek olursak bu ay oldukça verimli ve yüksek katılımlı eğitimlerimiz oldu. Her zamanki gibi ihracata, ithalata ve iş hayatını kolaylaştıracak eğitimleri ele aldık. Bunların dışında kariyerimizi daha iyi noktalara taşımak ve yönetmek için son derece faydalı eğitimlerden katılımcılarımıza değer katmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Açıklamasında Eylül ayında takvime eklenen eğitimler hakkında da bilgi veren Kileci “Eylül ayında birbirinden farklı konularla ihracatçılarımızın ve bizi takip eden katılımcılarımızın yanında olacağız. Sırasıyla; İş Akdinin Feshinde Sosyal İlişki Yönetimi, Dış Ticarette Gözetim ve Sertifikasyon Uygulamaları, Stratejik İşletme Analizi, İş Sağlığı Güvenliğinde Güncel Gelişmeler, Lojistik Hizmet Sektöründe Sözleşmeler, Performans Göstergeleri(KPI) Ve Müzakere Yönetimi, Profesyonel Network’ünüzü Nasıl Geliştirirsiniz? gibi konularıyla katılımcılarımızın karşısına çıkacağız. Ayrıca son yıllarda çok duyduğumuz bir konu alan mobbing ile ilgili olarak, ‘Mobbing: İş Yaşamının Kâbusu adlı eğitimle konuyu uzmanından dinleyeceğiz. Diğer eğitimlerimiz ise sırasıyla: Uluslararası Yaptırımlar ve Yaptırımların Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi, Müşteri Deneyim Yönetimi- Sanal Dünyada Tüketici ile Bağ Kurmak, Küresel Enerji Krizi Karşısında Üretici, Dış Ticarette Sahtecilik ve Dolandırıcılıkla Baş Etme Yöntemleri, E-Ticarette Tasarım ve Marka Hikayesi Oluşturma’ şeklinde takvime eklenmiştir. Eylül ayında da yine binlerce katılımcımıza ulaşmayı, kariyerlerine katkı sağlamayı ve kişisel gelişimlerinde etkili olmayı temenni ediyoruz’’ diye konuştu.