GAİB Ekim ve Kasım ayları eğitim takvimini duyurdu

Eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ekim-Kasım ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu.

Dijital ortamda sürdürülen eğitimler hakkında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Online eğitimlerimizle bölgenin eğitim ihtiyacına cevap vermeye devam ediyoruz" diye konuştu. Eylül ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci, "Eylül ayında Birliklerimizce düzenlenen 8 farklı başlıkta 9 gün süren online seminerlerimize toplam 3 bin 695 kişi katıldı. Eğitimlerimizin tekrarına Youtube kanalımızdan erişebilirsiniz" şeklinde konuştu. Açıklamasında Ekim ve Kasım aylarının eğitimleri hakkında da bilgi veren Kileci, "Ekim ayında Sağlıklı Yaşam ve Dengeli Beslenme, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Microsoft Outlook’u Daha Verimli Kullanma, Yatırım Süreçleri, Uluslararası Ticarette Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri, Dahilde İşleme Rejiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ticari Hayatta Sözleşmenin Önemi, E-Ticarette Güvenli Ödeme Sistemleri başlıklarında 8 adet eğitime yer vereceğiz. Kasım ayına ise; Yeni Başlayanlar İçin Dış Ticarette Alternatif Para Kazanma Yolları, E-Ticarette Kargo Süreçleri, Kolay ve Kalıcı Öğrenme İçin Hafıza Teknikleri, Ticaret Hukuku & Start-Up Hukuku, Girişimcilik Hayattır, Ürün ve Üretim Yönetimi, Sanayide Döngüsel Ekonomi, Dünya Ticaretini Belirleyen Mega Trendler ve İhracat Stratejisi, Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık eğitimleri ile devam edeceğiz. Eğitimlerimize, Birliklerimizin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak ücretsiz katılabilir ve eğitim sonrasında QR kodlu katılım belgesi alabilirsiniz. Eğitimlerin ardından katılımcılarımızın görüşlerini iletmelerini sağlayan bir değerlendirme anketi katılımcılara ulaştırılmakta olup alınan geri dönüşler sayesinde ilerleyen dönemlerin eğitim takvimleri oluşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.

GAİB koordinasyonunda düzenlenecek eğitimlerin ilki 5 Ekim Salı günü “Sağlıklı Yaşam ve Dengeli Beslenme” isimli webinarla başlıyor. Eğitimlere ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-ekim-kasim-2021-online-egitim-programlari-247.html üzerinden eğitim takvimine ulaşıp istedikleri eğitim programı için kayıt yaptırabilirler. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün e-posta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek.