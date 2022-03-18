GAİB Başkanı Kileci’den Çanakkale Zaferi mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Çanakkale’nin 107 yıl önce dünya siyasi tarihinde yön belirleyen bir savaşa sahne olduğunu ifade eden Kileci; “Vatan savunmasının tarihteki en etkileyici kahramanlık örneklerinden biri olan Çanakkale Zaferi, sonuçları itibarıyla sadece Anadolu’nun kaderini değiştirmekle kalmadı ayrıca dünya siyasetini de şekillendirdi ve tüm dünyada ulusal bağımsızlık hareketlerine örnek teşkil eden bir muharebe olarak tarih sayfalarına geçti. Düvel-i Muazzama’ya karşı elde edilen Çanakkale Zaferi, bir toplumun kararlılıkla sürdürdüğü meşru mücadelesi karşısında dünyanın en güçlü devletlerinin dahi duramayacağının somut bir kanıtı olmuştur” dedi.

Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının önemini vurgulayan Koordinatör Başkan Kileci, “Bugün yaşadığımız topraklara vatan diyebiliyorsak bunun en önemli sebeplerinden biri tarihte bir eşi daha olmayan Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasıdır. Çanakkale Zaferi, dünyanın siyasi tarihini ve Anadolu’nun kaderini değiştirmiştir. Şüphesiz ki Çanakkale Zaferi’ni, bir milletin kaderini değiştiren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Dünya kamuoyunda ve Anadolu’da adını “Anafartalar Kahramanı” unvanıyla duyuran Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşlarıyla beraber muharebe boyunca geliştirdiği strateji ve sergilediği önderlikle milletimize Çanakkale Zaferi’ni yaşatmıştır. Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar cephesinde en önde çarpışan Atatürk, Milli Mücadele Dönemi’nde de siyasi ve askeri dehasını sergilemiş ve bizlere en büyük eserim dediği Cumhuriyet’i armağan etmiştir. Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü münasebetiyle Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.