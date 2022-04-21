GAİB Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin kuruluşunun 102. Yılını kutladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yayımladığı mesajla kutladı. Geleceğin bugünün çocuklarının eğitimleri, gelişmeleri ve vizyonları ile inşa edileceğini mesajında vurgulayan Kileci, “Sosyal statümüz ne olursa olsun hepimizin ortak paydası ve gayesi çocukların geleceği, eğitimi için seferber olmak olmalıdır. Çünkü en güzel yatırım çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır. Şüphesiz şu an bulunduğumuz makamları ve geleceğimizi emanet edeceğimiz bireyler, bugünün küçük beyefendi ve küçük hanımefendileridir. Bu sebeple Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceği için elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla demokrasi yolunda çok büyük bir adım atıldığını kaydeden Koordinatör Başkan Kileci, “Türk milletinin dönüm noktası olan bu önemli yıl dönümünü, Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarla birlikte kutlamak ve onlara ithaf etmek ülkemizin evlatlarına verdiği değeri ortaya koymaktadır. Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bizlere bu günleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını biz kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.