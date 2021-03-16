GAİB Başkanı Kileci’den 18 Mart mesajı:

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında bir mesaj yayımladı.

Çanakkale’nin 106 yıl önce dünya siyasi tarihine yön veren bir savaşa sahne olduğunu ifade eden Kileci, “Vatan savunmasının tarihteki en kahramanca örneklerinden birinin yaşandığı Çanakkale Savaşı, sonuçları itibarıyla sadece Anadolu’da değil, tüm dünyada ulusal bağımsızlık hareketlerine örnek teşkil eden bir muharebedir. Düvel-i Muazzama’ya karşı elde edilen zaferle birlikte Çanakkale, bir toplumun kararlılıkla sürdürdüğü meşru mücadele karşısında dünyanın en güçlü devletlerinin dahi duramayacağının somut bir kanıtını sunmuştur” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının önemine dikkat çeken Koordinatör Başkan Kileci, “Yerel ve küresel düzeyde birçok önemli sonucu olan Çanakkale Savaşı, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün hem Anadolu’da hem de dünya kamuoyunda tanınmasına vesile oldu. Muharebe boyunca ortaya koyduğu strateji ve sergilediği önderlikle Çanakkale Zaferi’nin mimarları arasında yer alan Mustafa Kemal Atatürk, birkaç yıl sonra bu askeri dehasını Millî Mücadele Dönemi’nde de sergilemiş, ardından siyasi zekâsını da ortaya koyarak bizlere Cumhuriyet’i armağan etmiştir. Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü vesilesiyle Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.