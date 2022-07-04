GAİB Başkanı Kileci tecrübelerini öğrencilere aktardı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurul Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen kariyer günleri etkinliğine konuk olan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci öğrencilerle iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı. SANKO Holding’in kurucusu merhum Sani Konukoğlu’nun, "İşin hilesi dürüstlüktür" sözünü hatırlatan Kileci, "Dürüstlükten vazgeçmemek, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da en ilkeli duruştur" dedi.

İnsanlarla iç içe aktif yaşamının başarısında büyük rol oynadığını belirten Kileci konuşmasının devamında, “En büyük sermayem cep telefonumdaki kişi sayısı; dostum, arkadaşım dediğim insanlardır. İnsanlarla iç içe aktif yaşamım başarımda büyük rol oynar. Girişimci ruhlu birisiyim. Dünyadaki en zor şey insanların ezberlerini bozmaktır, yeni fikirlere değişimlere açık, inatçı olmayan bir kişiliğim var. Sizlere tavsiyem; söylenenleri süzgeçten geçirin öyle kabul edin. Değişime, yeniliklere, değişen konjonktüre açık olun” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğin moderatörlüğünü yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu olarak Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurul Başkanı Ahmet Fikret Kileci’ye gösterdikleri ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.