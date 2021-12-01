GAİB Aralık ayı eğitim takvimini duyurdu

Eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Aralık ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu. Dijital ortamda sürdürülen eğitimler hakkında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; “2021 yılını, birbirinden faydalı eğitimlerin gerçekleştirileceği bir ayla kapatıyoruz. 2022 yılında da eğitim seminerlerimiz, uzun soluklu e-ticaret ve dış ticaret eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

Eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Aralık ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu. Kasım ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere değinen Kileci; “Kasım ayında Birliklerimizce 9 farklı başlıkta düzenlenen online seminerlerimize toplam 4 bin 281 kişi katıldı. Eğitimlerimizin tekrarına Youtube kanalımızdan erişebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Aralık aylarının eğitimleri hakkında da bilgi veren Kileci, “Aralık ayında; Çalışan Bağlılığını Artırarak Finansal Sonuçlar Geliştirme, Şirketler İçin Finansal Okuryazarlık, İş-Özel Yaşam Dengesi, Yatırım Teşvik Destekleri, Yeni Nesil İşe Alım, Dış Ticarette Başarısızlık Öyküleri ve E-İhracatta Pazar Araştırması eğitimleri ile devam edeceğiz. Ayrıca GAİB uzmanlarımız tarafından ‘İhracata Yönelik Devlet Teşviklerini Anlama’ eğitimi de verilecek. Eğitimlerimize, Birliklerimizin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak ücretsiz katılabilir ve eğitim sonrasında QR kodlu katılım belgesi alabilirsiniz. Eğitimlerin ardından katılımcılarımızın görüşlerini iletmelerini sağlayan bir değerlendirme anketi katılımcılara ulaştırılmakta olup alınan geri dönüşler sayesinde ilerleyen dönemlerin eğitim takvimleri oluşturulmaktadır” diye konuştu.

GAİB koordinasyonunda düzenlenecek eğitimlerin ilki 2 Aralık Perşembe günü “Çalışan Bağlılığını Artırarak Finansal Sonuçlar Geliştirme” isimli webinarla başlıyor. Eğitimlere ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-aralik-2021-online-egitim-programlari-266.html üzerinden eğitim takvimine ulaşabilir, Kasım ayı içerisinde düzenlenecek tüm eğitimlere aynı anda https://www.gaib.org.tr/tr/f/363.html linki üzerinden kayıt olabilirler. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün e-posta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek.