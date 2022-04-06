GAHİB Başkanlığına Zeynal Abidin Kaplan seçildi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurulu GAİB hizmet binasında gerçekleştirildi. Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede Zeynal Abidin Kaplan yönetim kurulu başkanlığına seçildi. TİM Başkanı İsmail Gülle genel kurula zoom üzerinden katılarak yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurulu yüksek katılımla gerçekleştirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin zoom üzerinden katıldığı genel kurula GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ile bir önceki yönetim kurulu başkanı Ahmet Kaplan ve çok sayıda sanayici ve ihracatçı katıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle kongrenin sektöre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek yeni yönetim kurulu başkanlığına seçilen Zeynal Abidin Kaplan ve yönetim kurulu üyelerini kutladı. Kongre sonrası bir konuşma yapan Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan sektörel ihracatın geliştirilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını ve birlik beraberlik içerisinde hareket ederek eğitim öncelikli çalışmalarla beşeri sermayeye yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade ederek “Bugün gerçekleştirilen seçimle bizlere önemli bir görev verdiniz. Öncelikle sektörümüzün bu günlere gelmesinde önemli çabaları olan önceki dönem başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, çok değerli ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Bu görevi zor bir dönemde aldığımızın farkındayım. 2021 yılında gerek bölge gerekse Türkiye genelinde yılı rekorla kapattık. Ancak 2022 yılının ilk çeyreğinde sektörel ihracatımızda önemli bir düşüş görülüyor. Elbette bunda dünya genelinde yaşanan pandemi ve diğer nedenler yer almaktadır. Bizler üretimimizi arttırmak ve sürdürülebilir ihracatımızı geliştirmek için sizlerle birlikte el ele vererek çalışacağız. Öncelikle mevcut pazarlarımızı korumak, bu pazarlardaki varlığımızı arttırmak en önemli hedefimizdir. Yeni pazarlar için gerekli her türlü proje ve çalışmaları da sürekli sizlerle istişare ederek yapmaya devam edeceğiz. Eğitim en önemli önceliğimiz olacak. Yetişmiş insan gücünün gerek üretim aşamasında gerekse ihracat aşamasında sektörümüz için öneminin farkındayız. Yine sizlerle koordineli bir şekilde bu sorunların çözümü içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurulu sonucu Zeynal Abidin Kaplan başkanlığında ki yeni yönetim kuruluna Adem Beğendi, Bekir Şahan, Mehmet Koca, Halit Uzanır, Tayfun Ulutaş, Mustafa Kaplan, Salahattin Kaplan, Mustafa Bozatlı, İskender Kaplan ve Mehmet Törer asil üye olarak seçildi. Ekrem Kaplan, Remzi Bodur, Gönül Sayın, Samet Karadaleren, Hakan Dinç, Erdal Demircioğlu, Ceyhun Ağrıtmış, Ertan Üstünsoy, Mustafa Kızılaslan, Ramazan Yüksel ve Ali Yalçın yönetim kurulu yedek üyeliğine seçildi. Mehmet Özbağ, Suat Bozkurt ve Ömer Karakaş denetim kurulu asil üyeliğine seçilirken Halaf Culha, Arif Avcı ve Mehmet Ulutaş’ta denetim kurulu yedek üyeliğine seçildi. TİM asil delegeliğine İbrahim Uğur, Arif Bekmez, Davut Dündar, Yusuf Kaplan ve Ali Kaplan seçilirken yedek üyeliklere ise Mehmet Agdağ, Mehmet Ağcaoğlu, M. Nuri Çelik, Mehmet DönmezRamazan Yüksel ve Fadıl Kiper seçildi.