GAHİB Başkanı Kaplan’dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Cumhuriyeti daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere bırakmak için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan Türk milletinin, büyük imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşını kazanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğunu belirten GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 97. yılını coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek kurduğu Cumhuriyeti daha da ileriye taşımak hepimizin en büyük sorumluluğu ve görevidir. Bu amaçla daha çok çalışacak ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz”ifadelerine yer verdi. GAHİB Başkanı Kaplan, mesajında, "Bundan 97 yıl önce yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde kurulan Cumhuriyetimiz bugün dünyanın en büyük ekonomileri içerisinde yer almaktadır. Bunu Cumhuriyetin kazanımlarına borçluyuz. Atalarımızın kanları ve canları pahasına kurarak bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak her vatandaşın öncelikli görevidir. Cumhuriyetimizi sadece korumak ve yaşatmakla kalmayacak, daha da güçlendirerek gelecek nesillere aktarılması için daha fazla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.