GAHİB Başkanı Kaplan’dan 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, hain darbe girişimini lanetliyoruz” dedi.

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir yayımladı. Kaplan, mesajında, “15 Temmuz 2016’da ordumuzun içindeki bir grup FETÖ terör örgütü mensubu emir-komuta zincirinin dışına çıkarak alçakça bir darbe girişiminde bulundu. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu hain darbe girişimi milletimizin kararlı duruşu ile püskürtülmüş, teröristlerin emellerine ulaşması engellenmiştir. Milletimiz, 15 Temmuz’da büyük bir sınav vermiştir. Vatanına, bayrağına ve demokrasiye sahip çıkarak bu sınavı da başarı ile geçmiş olan milletimiz, tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Bizler iş dünyası olarak her zaman devletimizin, millet iradesinin ve demokrasinin yanında yer almaya devam edeceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Bu duygu ve düşüncelerle millet iradesine, demokrasimize ve geleceğimize kast eden hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet dilerken yüce milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü coşku ile kutluyorum” dedi.