GAHİB Başkanı Kaplan’dan 10 Kasım mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, mesajında şanlı tarihimizin en önemli kilometre taşlarından biri olan Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Büyük bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin milletin ortak eseri olduğunu kaydeden Kaplan, “Atatürk, milletimizin azim, kararlılık, fedakarlık ve cesaretinin ürünü olan Cumhuriyetimizi gençlere emanet etmiştir. Gençlerimizin Cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmak için her türlü fedakarlığı yapacağına olan inancımız tamdır. Milletimizin çaba ve gayretleri sonucu bugün bölgesinde ve dünyada gerek ekonomik, gerekse de siyasal anlamda önemli bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletlerin umudu haline gelmiştir. Bizlere emanet edilen Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.