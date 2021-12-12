GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’ın annesi vefat etti

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan’ın vefat eden annesi Hacı Döndü Kaplan göz yaşları arasında toprağa verildi.

Bir süreden beri tedavi gören Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan’ın annesi Hacı Döndü Kaplan dün hayatını kaybetti. Kaplan’ın cenazesi sabah saatlerinde Yeşilkent Mezarlığı’ndan alınarak memleketi olan Kilis’in Elbeyli ilçesi’ne bağlı Erikli Yayla Köyü’ne götürüldü. Döndü Kaplan’ın Erikli Yayla Köyü Camiinde düzenlenen kılınan cenaze namazına, Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar, sanayiciler, STK temsilcileri, Kaplan ailesinin mensupları ve sevenleri katıldı.

Hacı Döndü Kaplan’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında göz yaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.