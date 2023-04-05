GAHİB 2022 yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını GAİB hizmet binasında gerçekleştirdi. Genel kurul toplantısına GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve çok sayıda ihracatçı katıldı.

2022 yılı faaliyet ve bütçesinin onaylandığı genel kurulun ardından bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan 2022 yılının zorlu bir yıl olarak geçtiğini ancak 2023 yılında yaşanan büyük deprem felaketinin ülke genelini olduğu gibi halı sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Yaşanan büyük deprem sonrası sektörümüz çok kısa bir süre içerisinde toparlanarak yeniden üretime başlamış, istihdamını arttırarak ihracatını devam ettirebilmek için gerekli önlemleri almıştır. Elbette ülke ve bölge olarak bu afetten olumsuz etkilendik. Binlerce anımızı kaybederken milyonlarca insan olumsuz etkilendi. Bizler bu zorlu süreci geçmiş yıllarda yaşadığımız büyük afetlerde olduğu gibi devletimizle, milletimizle kenetlenerek aşacağız. Bölgemiz insanları fedakardır, azimli ve çalışkandır. Bir yandan yaralarımızı el birliğiyle sararken diğer yandan ülke ekonomisinin can damarı olan ihracatımızın kesintiye uğramaması için elimizden gelenleri fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Birliğimizin 2023 yılı hedeflerinde yer alan tanıtım faaliyetleri ve fuarlarımıza katılacağız, mevcut pazarlarımızı güçlendirerek korurken yeni pazarlar için ticaret heyetleri oluşturmaya ve tanıtıma devam edeceğiz” dedi.

"2022 yılında bölgemizden 151 ülkeye halı ihracı gerçekleştirildi"

2022 yılıyla ilgili genel bir değerlendirme de yapan Başkan Kaplan, “Ülkemiz halı ihracatı 2022 yılında yüzde 13,3 düşüşle 2 Milyar 754 Milyon 757 Bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Birliğimiz ihracatı ise yüzde 15,9 azalışla 1 Milyar 877 Milyon 858 Bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Birliğimiz halı ihracatının Türkiye halı ihracatı içindeki payı yüzde 68,2 olmuştur. Birliğin bölgemizden yapılan ihracat içindeki payı ise yüzde 15,2 olmuştur.2022 yılı Birliğimiz toplam ihracatının yüzde 89,8’ini makine halıları, yüzde 9,8’ini tufte halılar, yüzde 0,4’ünü ise el halıları ve kilimler oluşturmaktadır. Bölgemizin halı ihracatını ülke grupları itibariyle değerlendirecek olursak; en çok ihracat yapılan ülke grupları içinde ilk sırayı yüzde 33,5 pay ve 629 milyon ABD doları (USD) ile bir önceki yıla göre ihracatımızda yüzde 33,4 düşüşle Amerika Ülkeleri almıştır. İkinci olarak yüzde 25,2 pay ve 473 milyon USD ile ihracatımızda bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artış kaydedilen Orta Doğu Ülkeleri; onu yüzde 14,7 pay ve 275 milyon USD ihracatla ve bir önceki yıla göre yüzde 19,2 oranında düşüşle Avrupa Birliği Ülkeleri takip etmektedir. Diğer taraftan bölgemizin halı ihracatının yoğunlaştığı ülkelere baktığımızda ise, ilk sırada yüzde 30,9 pay, 580 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 33,8 düşüş ile Amerika Birleşik Devletleri; ikinci sırada yüzde 8 pay, 150 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 5,5 artışla Irak, üçüncü sırada yüzde 4,5 pay, 84 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 15,4 düşüş ile Birleşik Krallık; dördüncü sırada yüzde 4,4 pay, 82 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 42.484,5 artış ile Suudi Arabistan bulunmaktadır. 2022 yılında bölgemizden 151 ülkeye halı ihracı gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

" 2023 hedeflerimiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Gerçekleştirilen genel kurul sonrasında gündemi de değerlendiren Başkan Zeynal Abidin Kaplan deprem sonrası yaraların sarılması için var güçleriyle çaba gösterdiklerini sözlerine ekleyerek, “Bölgemizin yeniden gelişmesi ve kalkınması için Gaziantep’in öncülü önemli. Gaziantep’in kalkınması bölgemizin kalkınması anlamına gelmektedir. Depremden en az hasarı alan Gaziantep’in kısa bir süre içerisinde toparlanarak sanayinin çarklarını işler hale getirmesi bölge içinde büyük ümit kaynağı olmuştur. Sadece halı sektörü değil, bütün sektörleriz önümüzdeki süreçte eskisinden daha fazla çalışacak, üretecek, istihdamını arttıracak ve yaraların çok kısa bir süre içerisinde sarılması için elinden gelenleri yapaya devam edecektir. Bizlerde 2023 hedeflerimiz doğrultusunda birlik olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.