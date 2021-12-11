GAGİAD’dan “Genç Gaziantep Kodluyor” sergisi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Destek Programı kapsamında yürüttüğü “Genç Gaziantep Kodluyor” projesini tamamlayarak Gazikent Gençlik Merkezinde robotik kodlama sergisi açtı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep’te teknoloji altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla hazırladığı ve T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Destek Programı kapsamında yürüttüğü “ Genç Gaziantep Kodluyor” adlı projeyi tamamlayarak, gençlerin bu eğitim boyunca yaptığı projelerin yer aldığı robotik kodlama sergisi açtı.

Gazikent Gençlik Merkezinde sergilenen projeler hakkında öğrencilerden bilgi alan ve serginin açılış konuşmasını yapan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Geleceğimizi inşa eden gençlerimizden beklentilerimiz büyük. Ülkemizin gençliğine inanıyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Gençlerimizin projelerini, yeteneklerini ve hayallerini desteklemek, teknolojiye ve bilime daha çok alan açabilmek için hayata geçirdiğimiz “Genç Gaziantep Kodluyor” projemizle gençlerimize başarabilecekleri işlerle ilgili umarım ilham olmuşuzdur. Bu proje bizim çok üzerinde durduğumuz ve değer verdiğimiz bir proje. Geleceğin dili olan robotik kodlama; sağladığı kazanımlarla çocuklarımıza farklı bakış açıları kazandıracaktır” dedi.

Gençlere projede ki emeklerinden dolayı takdir ettiğini dile getiren Koçer, “Bugün sergide birbirinden kıymetli projeleri ve projelerin ortaya çıkış hikâyelerini dinleme fırsatı bulacağız. Böyle güzel bir sergide yer almak beni oldukça heyecanlandırdı. Bu heyecanı sizlerin gözünde de görüyorum. Ülkemizin gelişimi ancak ve ancak gençlerimizin eğitimiyle mümkündür. Bu kapsamda bizlere düşen de sizlere destek olmaktır. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Cihan Koçer, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızda bilimin ışığında yapılacak eğitimlere çok önem veriyor ve destekliyor. “Genç Gaziantep Kodluyor” projemize ve ülke genelinde birçok projeye destek veren Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve tüm bakanlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün sonlandırdığımız proje ile umarım gençlerimizle teknolojiye atılan güzel bir adım olur ve uzun vadede yerli ve milli teknolojik yeniliklere imza atarlar” diye konuştu.

Sergi çekilen projelerin tanıtımından sonra hatıra fotoğrafı ile sona erdi.