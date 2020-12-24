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GAGİAD’dan 25 Aralık mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 24.12.2020, 18:20
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GAGİAD’dan 25 Aralık mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer mesajında, "Bugün,Gaziantep’imizinKurtuluşunun 99. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, onur ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep halkı, esir olmaktansa ölmeyi tercih etmiş, hiçbir zorluğa aldırış etmeden topraklarımız için mücadele etmişlerdir. Bu uğurda 6317 kahramanımız şehit düşmüş, tarihte eşi benzeri olmayan bu savunma sonrası Antep’e “Gazilik” unvanı verilmiştir.Bu direnişin başarıyla sonuçlanması ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, nüfusunu Gaziantep’e aldırmış ve “Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep’i değil, bütün Türkiye’yi kurtardılar” diyerek Gaziantep halkını örnek göstermiştir.Gazi şehrimizin kahramanlarının, Antep savunmasında ki direnişi tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu kurtuluş destanı sadece geçmişte topraklarımızı kurtarmamış aynı zamanda geleceğimize de yön vermiştir.Geleceğe emin adımlar ile ilerlerken, geçmişimizi de asla unutmayacağız”ifadelerine yer verdi. Kurtuluş meşalesini yakan Gaziantep’in, diğer kentlere de örnek olduğunu dile getiren Koçer; “Kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandıranGaziantepliler, dün olduğu gibi bugün de el ele, birlik ve dirlik içinde varlığını sürdürmekte olup,şüphesiz ki ilelebet sürdürmeye dedevam edecektir.Kentimiz bugün ülkemizin hem sosyal, hem kültürel, hem de ekonomi anlamında örnek yerlerinden biri haline gelmiştir. Bizler Gaziantep topraklarını kendimize yurt edindiysek ve bu şehrin ekmeğini yiyip, bu şehir ve ülkeye hizmet edebiliyorsak bunda 6.317 şehidimizin, binlerce gazimizin, çocuğumuzun ve kadınımızın cesareti ve çabası sonucundadır. Bu bilinçle; şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü bir kere daha kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, hem Gaziantep için hem de bu aziz vatan için dünden bugüne, canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimizin Gaziantep Kurtuluş gününü kutlarım" ifadelerini kullandı.

GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan’ın mesajında ise "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılını kutlamanın sevincini yaşıyoruz.Kahraman Gaziantep halkı yüreklerinde ki özgürlük ve vatan sevgisiyle yaşadıkları topraklara sahip çıkmıştır. Hiçbir şekilde işgale boyun eğmemiş, düşmanlarına karşı sergilediği eşsiz mücadele ve imkânsızlıklara rağmen neler yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Kadın- erkek, yaşlı -genç demeden kendi imkânları ile düşman işgaline tek başına karşı duranların şehridir Gaziantep. Gaziantep halkı, bugünde sanayi ve ticaret alanında gösterilen başarı, üretim ve istihdamla ülke ekonomisine değerli katkıda sunmakta, kalkınmada da örnek bir şehir olmaktadır. Atalarımız sayesinde elde ettiğimiz bu topraklarda,güçlü adımlarla yola devam etmek, yılmadan çalışmak ve üretmek bizler için önemli bir görevdir. Bu inanç ile şehrimizi “Gazilik” unvanıyla onurlandıran, bizlere bu güzel toprakları emanet eden Antep destanının kahramanları aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" denildi.
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