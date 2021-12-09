GAGİAD’da "Sürdürülebilir Gelecek" konusu masaya yatırıldı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından hazırlanan, “Yeşil Mutabakat Etkisi ve Endüstriyel Enerji Verimliliği Fırsatları” konulu söyleşide, endüstride yeşil mutabakat etkisi, enerji performans sözleşmeleri, enerji etüdü, sanayide enerji verimliliği potansiyelleri ve enerji verimliliği hibe, destek ve finansman modelleri konuşuldu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen söyleşiye, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Yönetim Kurulu Üyeleri, üyelerle birlikte birçok davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Sürdürülebilirlik konusu önümüzdeki sürecin en önemli konularındandır. İklim değişikliğiyle mücadele, sadece ülkelerin ekonomi ve ticaret politikalarını değil, uluslararası şirketlerin de vizyonlarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Covid-19 pandemisi ülke ve dünya ekonomimizi etkilediği gibi yeni gündem maddelerini de önümüze getirdi. Bu gündem maddelerinin en önemlisi Yeşil Mutabakat ve Dijitalleşme oldu. Bu terimler aslında birbirleriyle iç içe. Yeşil Mutabakatın bir fırsat olduğunu düşünüyor, bu doğrultuda gerek yeşil dönüşüm kapsamındaki AB mevzuatı gerek iklim değişikliği konusundaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

VAT Enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş ise, “Endüstriyel işletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir. Elde edilen projelerin uygulanması için bakanlık tarafından yüzde 30 destek verilmektedir. Verimlilik Artırıcı Proje Desteği ile yüzde 30 Hibe desteği alabilir,5 milyon TL’ye kadar yatırım yapabilirsiniz. Maksimum 5 projeye başvurabilir ve işletmenizin verimini arttırabilirsiniz. Gönüllü Anlaşma, bir endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna göre anlaşma yapıldıktan sonraki 40 ayda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde 10 oranında azaltmayı taahhüt ederek yapılan anlaşmayı ifade etmektedir. İşletmelerin, Gönüllü Anlaşma süresi içerisinde uyguladıkları Güneş Enerjisi Sistemi (GES) gibi yenilenebilir enerji üretim projelerinin ilk bir yılında elde edilen enerji miktarı, taahhüt edilen enerji yoğunluğu miktarından düşürülmektedir" dedi.

Enerji Verimliliği Eylem Planları hakkında bilgi veren Enerjisa Enerji Verimliliği Süreç Lideri Cengiz Ören’de “2017-2023 döneminde uygulanacak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında, 6 kategoride tanımlanmış 55 eylem ile Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin 2023’e kadar yüzde 14 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Enerji Verimliliği Eylem Planına göre; ulusal enerji verimliliği finansman mekanizmasının geliştirilmesi, binalar için enerji tüketim verilerini de içeren bir veri tabanı oluşturulması, sürdürülebilir yeşil binaların özendirilmesi, enerji dağıtım veya perakende şirketlerine yönelik enerji verimliliği yükümlülük programı, enerji verimli taşıtların özendirilmesi , mevcut binaların rehabilitasyonu ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi, binalarda yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, elektrik iletim ve dağıtım faaliyetleri verimlilik artışının geliştirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Enerji Verimliliğinde geldiğimiz nokta 2017-2019 döneminde kümülatif olarak 960 milyon ABD Doları parasal karşılığı olan 2.744 kTEP enerji tasarrufu sağlandığının aktaran Ören, "2019 yılı için enerji verimliliğine toplamda 1.1 milyar ABD Doları yatırım ve bunun sonucunda 300 milyon ABD Doları parasal karşılığı olan 858 ktep birincil enerji tasarrufu sağlanmıştır. Eylem Planı’nın 2019 yılı gerçekleşme yüzdesi yüzde 102 olarak hesaplanmıştır. Harcanan yaklaşık 4,2 milyon dolar kamu kaynağına karşılık 180 milyon dolar enerji ithalatının önüne geçilmiştir” şeklinde konuştu.

Söyleşi, GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’in, Altuğ Karataş ve Cengiz Ören’in adlarına dikilen 27 adet fidan sertifikaları takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.