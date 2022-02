GAGİAD’da Cihan Koçer güven tazeledi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği’nin (GAGİAD) 15. Olağan Genel Kurulu, 26 Şubat Cumartesi günü dernek merkezinde gerçekleşti.14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yeni dönemde de görevine devam edecek. Genel Kurul’da GAGİAD’ın ismi oy birliği ile Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.

Gaziantep’in önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Gaziantep Genç İşadamları Derneği’nin (GAGİAD) iki yılda bir gerçekleşen ve bu yıl 15.si düzenlenen Genel Kurulu, dernek merkezinde gerçekleşti.

GAGİAD Geçmiş Dönem Başkanları’nın, Ankara Genç İşadamları Derneği Başkanı Serhan Yıldız’ın ve dernek üyeleri ile eşlerinin yoğun katılımı gösterdiği genel kurul, divan teşekkülü ve divana yetki verilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. GAGİAD 15. Olağan Genel Kurulu’nda yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak, genel kurul tarafından ibra edildi. Ardından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Federasyon-Konfederasyon üyelerinin asil ve yedek seçimi gerçekleştirildi. Yönerge ile gündeme alınan isim değişikliği teklifi ise oy birliğiyle kabul edilerek, alınan karar ile derneğin adı Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi. Genel Kurul sonucunda GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer 15.dönemde başkanlığına devam ederken, Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan’da bir dönem daha görevini sürdürecek. Kendilerine gösterilen destek ve güven nedeniyle üyelere teşekkür eden GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, ’’28 yıl önce 44 kurucu üye ile hayata geçirilen derneğimizde her zaman; bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır ilkesiyle “Gücünüz, Gücümüzdür” dedik. Aramıza katılan her yeni arkadaşımızla da büyüyerek yolumuza devam ettik. Gururla söyleyebilirim ki, derneğimiz pandemi dönemine rağmen hedefleri doğrultusunda ciddi bir büyüme kaydederek, birçok proje üretti. Bildiğiniz üzere; tüm dünyada, 2020-2021 yılları kolay geçmedi. Pandemi sürecinde dijitalleşmeden ekonomiye, uluslararası ilişkilerden dünya ekonomisine birçok şey değişti. Dünyanın ekonomik yapısında çok önemli değişimler yaşanıyor. Yapay zekâ teknolojileri gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, dünyamızı hızla değiştiriyor. Bu değişikliklere ayak uydurarak dünyanın gittiği noktada önümüze çıkan yeni gelişme ve fırsatları mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Önümüzde kat edilmesi gereken yollar var fakat Gaziantep’in sanayide de, ekonomide de, bilimde de sürdürebilir bir politika ile bu yolu başarıyla yürüyeceğine inancım tam. GAGİAD 14.Dönem Yönetim Kurulu olarak yaptığımız faaliyetlere gelince; tüm çalışmalarımızla ülkemiz ve dünyada yaşanan değişimlere ışık tutmayı amaçladık. Çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye’nin yeni dünyanın gereklerine uyum sağlayabilmesi en büyük gayemizdi. Gönüllü, sivil toplumun gücüne inanan, birlik olmanın önemini anlamış, şehrinin, bölgesinin ve ülkesinin sorunlarında çözümün bir parçası olmaya çalışan üye profimizle, faaliyetlerimizde ki ortak amaç; şehrimizin ve üyelerimizin gelişimine katkı sağlayıp birlik ve beraberlik ruhumuzu pekiştirmek ve toplumda fark oluşturmak oldu. Pandemi ile geçen bu iki yılda yaşadığımız zorluklar bize ilk önce; birlik ve beraberlikle her şeyin üstesinden geleceğimizi öğretti” ifadelerine yer verdi.

Dönem boyunca faaliyetlerden bahseden Koçer; “Şehrimiz için her zaman daha iyisini hedefleyen ve bu hedefle çalışan bir dernek olarak; etkinliklerimizi, sosyal sorumluluk projelerimizi, eğitimlerimizi, söyleşi ve konferanslarımızı değişen dinamiklere bağlı olarak toplumsal ihtiyaçlara cevap niteliğinde gerçekleştirdik. Bu noktadan hareketle birkaç faaliyetimize değinirsem; Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde “Genç Gaziantep Kodluyor” projemizi tamamladık, TOBB ETÜ işbirliğinde Arabuluculuk Sempozyumumuzu gerçekleştirdik. Gelecek neslin destekçilerinden biri olarak, Gaziantep Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzalayarak gençlerimize mentorluk desteği sağladık. Derneğimizin 27. Yıl kutlamasını ise, balomuz ile taçlandırdık ve Geleneksel XII. Ödül törenimizle kamuoyunda güzel etkiler oluşturduk. Bu etkinlikler ve projelerin yanı sıra, dünyada ve ülkemizde dijitalleşen çağa uyum sağlayabilmek adına E-Ticaret, dijital pazarlama, markalaşma süreci, siber güvenlik gibi çok önemli konularda ki eğitimlerimize pandemi sürecine rağmen devam ettik.

Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla ve hayata geçirdiği değişimlerle üyelerine kaliteli hizmetler sunmayı kendine ilke edinen GAGİAD, hep ilklerle ve yeniliklerle anılmaktadır. Bugün bu doğrultuda; derneğimizin adında geçen “iş adamları” ibaresini “iş insanları” olarak değiştirmek ve bu değişikliğin dernek isminin kısaltmasında bir farklılığa yol açmadan; “Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği” olarak değişmesi bugün gündem konularımızdan bir tanesiydi. Atacağımız bu yeni adımda, desteklerinizin derneğimize güç katacağına inanıyorum. Sizlerden alacağımız destek, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızda da bize güç verecektir. 15. Dönem Yönetim Kurulu olarak hep birlikte bizlere verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıp, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizin ekonomik, kültürel ve sosyal problemlerine çözümler getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrar yeni dönemimizin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Genel Kurul sırasında teşekkül edilen Başkanlığı Yaşar Erturhan, Üyeliklerini ise Ertuğrul Teymurve Bora Tezel’in yaptığı divan, başarı ile geçen genel kurul sonrasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

GAGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu;

’’Cihan Koçer, Yiğitcan Konukoğlu, Mehmet Akcan, Tuğçe Topçuoğlu, Metin Tepe, Halit Güleç, Yunus Kara, Mert Bülentgüllüoğlu, Necip İbrahim Teymur.’’