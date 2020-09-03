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Gagiad E-ihracat’ı değerlendirdi

GAGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CİHAN KOÇER

GAZİANTEP 03.09.2020, 11:47
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Gagiad E-ihracat’ı değerlendirdi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ve E-İhracat Türkiye iş birliğinde düzenlenen “Gaziantep E-İhracat’ı Konuşuyor” video konferansında, Türkiye’nin ihracatta mihenk taşlarından biri olan Gaziantep’te, E-İhracat konuşuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde ihracatta yaşanan olumsuzluklar ve ticaret hacmindeki daralmaların, yeni normalde E-İhracat ile ekonomiyi canlandıracak etkileri hakkında görüşülen video konferansa GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve E- İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer konuşmacı olarak katıldı.

E-İhracat ile ticarette ulaşılamayan mesafelere ulaşmanın mümkün olduğunu dile getiren GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, “Derneğimiz, 27 yıldır ekonomiden eğitime, kültürden spora hem şehrimiz hem de ülkemiz için farkındalık oluşturmaya ve bu konular üzerinden projeler üretmeye çalışıyor. Gaziantep sanayi şehri olduğundan bizler için ihracat çok önemli bir konu. 2019 yılında 7 milyar 471 milyon 526 bin dolarlık bir ihracatımız oldu ve Türkiye’de 6.sırada yer aldık. Bu bizim için büyük bir gurur. İhracat sadece bölgemiz için değil, ülkemiz içinde çok önemli. E-İhracat kavramı özellikle son birkaç yıldır alıcıların hızla artarak genişlemesi sonucu, satıcılar açısından ülkemizin ve dünyanın en tercih edilen ticaret şekillerinden biri haline geldi. Pandemi süreci, dijitalleşmeyi zorunlu hale getirdi. Dijitalleşmenin de desteği ile artık ülkelerin sınırları ve iş yapma fırsatının sınırlı bir coğrafyada kalmasının önündeki engel kalkmış durumda. Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak, ihracat ve ticaret yapmak isteyenlerin ihracat kapılarını aralamak, bilinçlendirmek ve dijital ortamda pazara girişlerini sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında dijital dönüşümü, fırsatlar dönemi olarak nitelendiren E- İhracat Türkiye Başkanı ve AMZ Hint’s Kurucusu Mert Tanciğer ise, “Teknolojinin gelişimi ile birlikte aynı hızla iş hayatında dijitalleşmenin de arttığını söyleyebiliriz. Günümüz teknolojisini ve dijitalleşmeyi yakalamayanlar, pazarda uzun süre ve kalıcı yere sahip olamayabiliyorlar. Türkiye’nin özellikle sınır ötesi E-ticarette rakip ülkelerin gerisinde kalması, ihracat menzilini daraltmaktadır. Diğer ülkeler ise E-Ticareti kullanarak menzillerini genişletmektedir. Bu yüzden E-Ticaret ve E-İhracatı birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Gaziantep ihracat ve büyüme rakamlarına bakarsak gerçekten Türkiye’de çok önemli rol ve paya sahip. Gerek sanayicilerin, gerek bölgedeki ihracatçıların çabası ile bu konuda başarılı bir yol kat ediyor. Pandemi sürecinde E-ticaret ve E-ihracat gibi dijital uygulamalar sayesinde ticaret hacminde yaşanabilecek hızlı bir daralmanın önüne geçildi. E-İhracatın alt yapısını çok önceden hazırlayan ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ülkeler uyum sağlama konusunda çok başarılı oldu” dedi.

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