GAGİAD Başkanı Koçer’den Öğretmenler Günü mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında öğretmenliğin gücünü sevgi, emek ve özveriden alan, dünyanın en kutsal mesleği olduğunu dile getirerek, "Tüm dünya ile ülkemizi de etkisi altına alan Covit-19 pandemisi, pek çok alanda olduğu gibi eğitimi de derinden etkiledi. Geçen seneyi okullarından ve öğretmenlerinden uzak geçiren öğrencilerimiz; bu sene hem okullarına hem öğretmenlerine kavuştular. Bizler için de bu süreç eğitimin ve eğitmenlerin kıymetini daha yakından anladığımız bir sene oldu. Hayatın merkezine insanı alan, gençliğimizin ruhen, fikren, ahlâken ve vicdanen iyi yetişmesinde çok büyük emekleri olan, etraflarını mum misali ışık olarak aydınlatan öğretmenlerimizin görevleri çok önemli ve sorumlulukları ağır bir meslektir” ifadelerini kullandı. Koçer mesajının devamında, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınları; öğretmenlerimize ve onların eğitim ilkelerine bağlıdır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, ’Milletleri kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözleriyle öğretmenlere verdiği önemi ve saygıyı çok güzel bir şekilde özetlemiştir. Bir milletin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi toplumun eğitim düzeyiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle toplumlar eğitime çok önem vermek zorundadır. Bir milletin muasır medeniyetler düzeyine erişebilmesi için; öğretmenlerimizin mesleklerinin bu ulvi ve kutsal amacının farkındalığında olmaları gerekmektedir. Bilimsel ve çağdaş eğitimi öncelikli hedefi haline getiren eğitimcilerimiz muhakkak ki, bilinçli, sorgulayan, araştıran ve ülkesine yararlı bireyler yetiştirecektir. Topluma örnek olan, her zaman gönül borcuyla hatırlanan öğretmenlerimiz her zaman fedakârlıkları ve çalışma azimleriyle anılmaktadır. Unutmamalıyız ki; ülkemizi gelecekte farklı ve güzel yerlere taşıyacak olan gençlerimizi her türlü bilgi ve beceri ile donatan öğretmenler, toplumun en büyük değerleridir. Bu vesileyle; Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verilmesinin 93. yılında, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.