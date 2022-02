GAGİAD Başkanı Koçer’den 8 Şubat mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 8 Şubat Gaziantep’e “Gazilik” unvanı verilişinin 101. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

8 Şubat tarihinin Gaziantep için vatanperverlik, azim ve kahramanlık nişanı olduğunu dile getiren GAGİAD Başkanı Koçer, “Bugün içinde yaşıyor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuz Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtulduktan sonra, şehrimize “Gazi” unvanının takdim edildiği onurlu günün 101.yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Günlerce süren işgalden sonra Antep küçüğünden büyüğüne verdiği direniş sonucu; 11 ay boyunca dışarıdan destek almadan her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen, 6317 vatan evladını şehit vererek, tek yürek halinde bütün gücünü ortaya koymuş ve şehrini teslim almak isteyen düşmana karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Gaziantepliler, hiçbir zaman baskıya boyun eğmemiş, onurunu, kültürünü ve özgürlüğünü her koşulda koruyarak, bağımsız yaşama kararlılığından da ödün vermemiş, mücadelesiyle bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bu kapsamda; T.B.M.M tarafından 8 Şubat 1921 tarih ve 93 sayılı kanunla Antep’e Gazilik unvanı verilerek taçlandırılmış ve Gaziliği ebedileştirmiştir. Bizlere verilen madalya bir şeref madalyasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep için; “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler” diyerek bizleri gururlandırmıştır. . Unutmamalıyız ki, tarihi iyi bilmek ve geçmişi doğru yorumlamak, bugüne ışık tutacak, geleceği güçlenerek karşılamanızı sağlayacaktır. Bu bilinçle; şehrimizin Gazilik unvanı ile taçlandırılmasının 101. yıldönümünü bir kere daha kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; hem Gaziantep için hem de bu aziz vatan için dünden bugüne canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimizin gazilik gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.