banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!

GAGİAD Başkanı Koçer’den 8 Şubat mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 8 Şubat Gaziantep’e “Gazilik” unvanı verilişinin 101. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 07.02.2022, 15:25
GAGİAD Başkanı Koçer’den 8 Şubat mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 8 Şubat Gaziantep’e “Gazilik” unvanı verilişinin 101. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

8 Şubat tarihinin Gaziantep için vatanperverlik, azim ve kahramanlık nişanı olduğunu dile getiren GAGİAD Başkanı Koçer, “Bugün içinde yaşıyor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuz Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtulduktan sonra, şehrimize “Gazi” unvanının takdim edildiği onurlu günün 101.yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Günlerce süren işgalden sonra Antep küçüğünden büyüğüne verdiği direniş sonucu; 11 ay boyunca dışarıdan destek almadan her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen, 6317 vatan evladını şehit vererek, tek yürek halinde bütün gücünü ortaya koymuş ve şehrini teslim almak isteyen düşmana karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Gaziantepliler, hiçbir zaman baskıya boyun eğmemiş, onurunu, kültürünü ve özgürlüğünü her koşulda koruyarak, bağımsız yaşama kararlılığından da ödün vermemiş, mücadelesiyle bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bu kapsamda; T.B.M.M tarafından 8 Şubat 1921 tarih ve 93 sayılı kanunla Antep’e Gazilik unvanı verilerek taçlandırılmış ve Gaziliği ebedileştirmiştir. Bizlere verilen madalya bir şeref madalyasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep için; “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler” diyerek bizleri gururlandırmıştır. . Unutmamalıyız ki, tarihi iyi bilmek ve geçmişi doğru yorumlamak, bugüne ışık tutacak, geleceği güçlenerek karşılamanızı sağlayacaktır. Bu bilinçle; şehrimizin Gazilik unvanı ile taçlandırılmasının 101. yıldönümünü bir kere daha kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; hem Gaziantep için hem de bu aziz vatan için dünden bugüne canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimizin gazilik gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11