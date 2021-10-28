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GAGİAD Başkanı Koçer’den 29 Ekim mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 28.10.2021, 13:12
GAGİAD Başkanı Koçer’den 29 Ekim mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

GAGİAD Başkanı Koçer yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı Kurtuluş meşalesinin ardından Cumhuriyet’in ilanı, Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade kazandığı tarihindeki en büyük zaferidir. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyetimizin 98.yılını kutlamanın gururunu, onurunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz.Geleceğimizin en büyük güvencesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, cumhuriyet ışığıyla aydınlanmış bu yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek, gelecek kuşaklara aydınlık ve çağdaş bir gelecek bırakmaktır. Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Atatürk’e ve atalarımıza olan görevimizi yerine getirebilmemiz, onların bize emanetini korumak ve yaşatmakla mümkün olacaktır. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk Milletinin azminin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir.Bu yüzden bugünlerde haklı olarak tam bağımsız büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz kurulduğu günden bu yana demokrasi, eğitim, sağlık, bilim, ekonomi olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızın 98.yılını en içten dileklerimle kutlar, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında ve gelişmesinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârlıkla mücadele eden tüm kahraman gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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