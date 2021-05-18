GAGİAD Başkanı Koçer’den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 102’inci yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Koçer, “Bugün güçlü, bağımsız, demokratik bir Türkiye için atılmış çok önemli bir adımın 102’inci yılını gurur ve onurla kutlamaktayız. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmış ve İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün kabul edilen bu günde bağımsızlık sürecimizi başlatmıştır.19 Mayıs 1919 tarihi, milli mücadele ruhunun kahramanlık destanına dönüşü olmuştur. Kurtuluş mücadelemizde atalarımız canları pahasına cennet vatanımızı korumuş, bu bayrak için binlerce şehit vermiş, bu toprakları büyük bir özveri ile kurmuşlardır. Cumhuriyetimiz, genç nesillere bırakılmış kıymetli bir hazinedir. Gençlerimiz kuşkusuz ki, 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya ve kendine pusula olarak görmeye devam edecektir. Bu yüzden gençlerimiz şanlı tarihimizi iyi bilmeli ki geçmişi doğru yorumlamalı, günümüze aydınlatacak bilgiler ışığında geçmişten aldığı güçle ve azimle geleceği karşılamalıdır. Bu değerli emaneti sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, bizlerin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. İşte bu nedenle gençlerimize yaptığımız her katkı, ülkemiz geleceğine yapılmış birer yatırım olarak değerlendirilmelidir. Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak gençlerimize inanıyor ve önemsiyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin birçok konuda hayatlarına dokunuyor, onların düşüncelerini ve projelerini değerlendiriyoruz. Milli mücadele ruhuna sahip, aklı hür, vicdanı hür gençler yetişmesine imkân sağlamak en temel amaçlarımızdan biridir. Türk Gençliğinin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu kutsal emanetine sahip çıkacağına ve daha da ileriye taşıyacaklarına hiç şüphe duymuyorum. Değerlerine bağlı, birlik ve beraberlik içinde olan, donanımlı gençlerle Türkiye’nin geleceği teminat altındadır. Unutmayalım ki istiklal ve istikbalimizin güvencesi gençlerimizdir. Ulu Önder Atatürk’ün, ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ sözleri yol göstericimiz olmalı, Cumhuriyet meşalesinin aydınlattığı yolumuzda gençlerle birlikte yürümeye ve birlikte başarmaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Ulusal Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum” ifadelerini kullandı.