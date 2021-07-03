Fortune 500’de Oba Fırtınası

Türkiye’nin en büyük makarna üretim tesislerine sahip olan OBA Makarna, açıklanan Fortune 500 Türkiye Araştırması 2021 sonuçlarına göre 110’uncu sırada yer almanın mutluluğunu yaşarken Oba Grup 2021 yılından itibaren kendi lojistiğini satın aldığı 1500 TEU’luk iki gemi ve 10 bin konteyner ile kendi yapmaya başladı.

Sektöründe Türkiye şampiyonu olan Oba Makarna global pazarların da belirleyicisi olmayı sürdürürken ülke ekonomisine katma değer kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırmasında ilk yüz firma arasında yer alarak 86’ncı sıraya yükselen Oba Makarna bu kez de Fortune 500 Türkiye Araştırması’nın 2021 sonuçlarına göre Türkiye sıralamasında 110’uncu ve Gaziantep sıralamasında ise ikinci sırada yer alarak ülke ekonomisindeki ağırlığını ve sektörel liderliğini bir kez daha hissettirdi.

2020 yılının pandemi nedeniyle insanlık tarihi ve ekonomi için zorlu bir yıl olduğunu ifade eden Oba Grup CEO’su Alparslan Özgüçlü “Bu süreçte üretime ara vermeksizin 40 Farklı ürün çeşidiyle başta Türkiye’nin ve 105 ülkeye ihracat yaparak, dünya sofralarının Oba lezzeti ile buluşmasını sağladığını belirtti. Fortune 500 Türkiye Araştırması 2021 sonuçlarına göre firmamızın 110’uncu sırada yer alması bizleri gururlandırmaktadır. Bu başarıda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

OBA Makarna Gaziantep ve Sakarya’da dünyanın en modern tesislerinde üretiliyor

Gaziantep ve Sakarya Hendek’teki modern üretim tesislerinde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Özgüçlü, “Oba Makarnacılık olarak, tesislerimizde günlük 2 bin ton makarna üretim kapasitesi ile faaliyet göstermekteyiz. Makarna sektöründe yarım asırdan daha fazla bir geçmişe sahip olan firmamız, yüksek teknoloji yatırımları, insan sağlığına olan duyarlılığı, kaliteli ve yenilikçi üretim anlayışı ile gerek üretimde gerekse ihracatta liderliğini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

“2020 yılı Oba Makarna için Yenilikler Yılı olmuştur”

İnovasyon ve Ar-Ge yatırımlarını aralıksız sürdüren firmamız, geçtiğimiz yıl yeni lezzetlerini tüketicilerle tanıştırmıştır. Bu nedenle bir anlamda 2020 yılı Oba Makarna için "Yenilikler Yılı" olmuştur. 2020 Yılında Oba olarak Obamie markamız ile noodle sektörüne giriş yapmış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra ürün portföyümüze Oba Mac and Cheese’i ekleyerek ailemize yeni lezzetlerin katılmasını sağladık. Yeni ürünlerimiz içerisinde özellikle hazır tüketim grubunda yer alan Obamie markası ile ürettiğimiz noodle tüketicilerimizin büyük beğenisini kazanmış bulunmaktadır” dedi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecini de değerlendiren Özgüçlü “2020 yılı maalesef global anlamda salgınla mücadele yılı olarak geçmiştir. Tüketim konusunda özellikle pandemi döneminde makarna, un gibi temel gıda ürünlerinin satışında büyük miktarda artış görülmektedir. Süreçteki talep artışından firmamız da olumlu yönde etkilenerek, başarılı bir yılı geride bırakmıştır. Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisi İlk 1000 Araştırmasında sektörümüzde elde ettiğimiz liderlikle ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor olmanın gururunu yaşamaktayız. Bu başarı, ekip motivasyonumuzu arttırırken bizi yeni yatırımlara kamçılamaktadır. 2021 yılında tamamlanacak olan yeni noodle üretim yatırımımızla aylık 110 milyon paket kapasiteye ulaşarak Türkiye’nin en büyük noodle tesisini hayata geçirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Oba kendi lojistiğini kendisi yapacak

1500 TEU’luk iki gemi ve 10 bin konteyner satın alımı ile 2021 yılında kendi lojistiklerini yapmak üzere aksiyon aldıklarını da ifade eden Özgüçlü, “Tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimleri iyi gözlemleyerek, dünya tüketicilerinin taleplerine uygun ürünlerimizle sektördeki yerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Günümüzde dijitalleşme artık bir tercih olmaktan çıkmış, zorunluluk haline gelmiştir. Bu anlamda dijital dönüşüme, e-ticaret alanındaki yatırımlarımıza, Ar-Ge ve İnovasyona verdiğimiz önemi daha da artıracağız. Ayrıca 1500 TEU’luk iki gemi ve 10 bin konteyner satın alımı ile 2021 yılında kendi lojistiğimizi yapmak üzere aksiyon almış bulunmaktayız. Yeni yatırımlarımız ve istihdamlarımızla gerek iç pazarda, gerek ihracatta istikrarlı bir şekilde büyüyerek, ülke ekonomimize daha fazla katkı sunmanın gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.