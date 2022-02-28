Fonksiyonel Tıp ile nadir hastalıklara dikkat çekildi

Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nde düzenlenen Nadir Hastalıklar programında konuşan Fonksiyonel Tıp/İç Hastalıkları Dr. Öğr. üyesi Hüseyin Taşkıran, geçirgen bağırsak hastalığına dikkat çekerek vatandaşları hastalığa karşı uyardı.

Medıcal Park Gaziantep Hastanesi 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar gününde tespiti zor olan nadir hastalıklara dikkat çekti. Hastanede düzenlenen Nadir Hastalıklar programına Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin ile Dr. Öğr. Üyesi Fonksiyonel Tıp/İç Hastalıkları Uzmanı Hüseyin Taşkıran katıldı. Programda nadir hastalıklar hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, nadir hastalıkların ülkemizde 7 bin insanı, Amerika’da ise 200 bin insanı etkilediğini ifade etti. Nadir hastalıklardan biri olarak karşımıza çıkan geçirgen bağırsak hastalığına karşı vatandaşları uyaran Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran, tespiti zor olan bu hastalığın insan yaşamını olumsuz etkilediğini anlattı.

“Tanı konmakta zorluk yaşanıyor”

Her yıl 28 Şubatta tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Nadir Hastalıkların ülkemizde yaklaşık 7 bin kişiyi etkilediğini belirten Prof. Dr. Ekber Şahin, “Bu nadir hastalıkların yüzde 80’i genetik geçişli oluyor. Bazen insanların aklına gelmeyen hastalıklar olduğu için uzun süre tanı konulma noktasında zorluklar yaşanabiliyor. Ancak düşünüldüğü zaman tespit edilebiliyor” dedi.

Geçirgen bağırsak hastalığına dikkat

Geçirgen bağırsak hastalığı sıklıkla Fonksiyonel Tıp yaklaşımı ile tespit edilip, tedavi edilebilen bir durum olarak dikkat çekiyor. Nadir bulunan hastalıkların içinde yer alan Leaky gut adı verilen geçirgen bağırsak hastalığının literatürde az olmasına rağmen insanlarda sık görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran, “Türkçesi bağırsak geçirgenliğidir. Birçok hastalıkla ilişkili ama tam olarak net ortaya konulmadığı için literatürde bununla ilgili 700’e yakın yayın da bulunuyor. Tanısı ve teşhisi biraz zor olmakla birlikte sık karşılaşabildiğimiz bir hastalık grubu ama nadir tespit ediliyor. Tıbbın babası Hipokrat yaklaşık 2 bin 300 yıl önce bütün hastalıklar bağırsaklarda başlar diye inanıyordu. Bilimsel gelişmelerde bu fikri desteklemektedir. Bu nedenle genel sağlığı iyileştirirken bağırsaklarla ilgili problemleri daha da iyi irdelemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Birçok hastalığın ana kaynağı”

Hastalığın bağırsak mukozasında oluşan anormal deliklerden kaynaklandığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran, “Başta bağışıklık ardından toksik yükün artmasının ardından birçok problem ortaya çıkar. Fibromiyalji, romatolojik hastalıklar, kronik yorgunluk, alerji, gıda hassasiyetleri, sedef ve sibo hastalığının altında bu geçirgen bağırsak olduğu düşünülüyor. Bu hastalığa yakalanmamak için başta kötü beslenme, stres, toksik gıdalardan uzak durulması gerekiyor” diye konuştu.