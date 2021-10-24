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Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi tamamlandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)‘nin birlikte düzenlediği “1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi” alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 24.10.2021, 16:23
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi tamamlandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)‘nin birlikte düzenlediği “1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi” alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

HKÜ’nün ev sahipliğinde; fizyoterapiden eğitime, eğitimden teknolojiye, teknolojiden yapay zekaya kadar geniş konu yelpazesi ve zengin bir içeriğe sahip olan Kongre, Türkiye’den 13 farklı üniversite ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nden akademisyenler ile alanında uzman bilim insanlarını bir araya getirdi. Video konferans yöntemi ile çevrimiçi gerçekleştirilen Kongre’de; program geliştirme, öğrenme modelleri, e-öğrenme araçları, Türkiye’deki eğitim profili, kalite standartları, ders planlama, ölçme ve değerlendirme süreçleri gibi birçok konu tartışıldı.

1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Kongresi’nin açılış konuşmalarını, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek ile HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yakut yaptı.

“Temel becerilerin kazanılması zorunluluk haline geldi”

1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi’nin açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “COVID-19 salgını, teknolojideki gelişmeler ve değişimlerle birlikte geleneksel öğretme, öğrenme ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi gerekliliğini ön plana çıkarmıştır. Tüm disiplinlerde olduğu gibi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında da öğrencilere; günün gerektirdiği güncel bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, ayrıca mesleğe yönelik beceri ve yetkinlikler yanında, günümüzün gerektirdiği teknoloji okuryazarlığı ve yöneticiliği, kritik analitik yapabilme, öğrenmeyi öğrenme ve benzeri gibi temel veya genel becerilerin kazandırılması adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda, tüm bu konuların masaya yatırılarak detaylı olarak tartışılacağı bir kongrenin, paydaşlarımız ile işbirliği içerisinde, üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü ile Eğitim Fakültesi tarafından birlikte düzenleniyor olması büyük önem arz etmektedir” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) bünyesinde bulunan Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tarihçesinden bahsederek Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına sunduğu katkıları anlatan SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek ise; “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi’ndeki çıktılarının, bu alandaki araştırmacılara ve insanlığa büyük yarar sağlayacağını düşünüyorum. Genişleyen bilgi alanı içerisinde, meslektaşlarım böyle kongreler ile birlikte daha etkin ve yetkin çalışmalar yapmaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Eğitimin gönül ve emek işi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yavuz Yakut ise, “Dünya Fizyoterapi Birliği, mesleğin doğrudan uygulanmasına yönelik olarak, eğitim süreçlerinde ciddi değişiklik önerileri yayımladı. Halen dünya standartlarında yapılmakta olan ülkemizdeki fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi süreçlerinin de bu değişiklikleri tartışması ve uygulaması gerekmektedir. Eğitim Fakültemiz ile işbirliği içerisinde düzenlendiğimiz kongremiz bu konularda çok değerli tartışmaların yapılmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Geniş bir katılımla devam eden ve konunun her yönüyle ele alındığı “1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Kongresi” verimli geçen iki günlük sürenin ardından, kapanış ve değerlendirme oturumu ile sona erdi.

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