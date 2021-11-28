Fıstıklık Mahallesindeki sosyal tesis yapımında sona yaklaşılıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından Fıstıklık Mahallesi’nde yapımı başlatılan sosyal tesisinin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Sosyal tesisin tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı çözülmüş olacak.

Şehitkamil Belediyesi, Fıstıklık Mahallesi’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak sosyal tesis inşaatının çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımına kısa süre önce başlanan ve önümüzdeki aylarda hizmete açılacak sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, mutfak ve abdest alma yerleri bulunuyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen sosyal tesis, mahalleli tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, çalışmaları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Taziye evinin mahalleleri için önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Fıstıklık Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Mahallemiz, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olduğundan dolayı ihtiyaçları da giderek artmaktadır. Bu konuda da mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan taziye evine ihtiyaç vardı. Bu konuyu Başkanımıza dile getirdik. Sağ olsun Başkanımız da mahallemize taziye evi yapılması konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmişti. Çok kısa bir süre içerisinde gerekli incelemelerin ardından taziye evimizin inşaat çalışmalarına başlanıldı. Şu an çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Mahalle sakinlerimiz, taziyeleri olduğu zaman gönül rahatlığıyla burada misafirlerini ağırlayabilecek. Mahallemize yapılan bu taziye evinden dolayı mutluyuz. Ben şahsım ve mahallem adına mahallemize kazandırılan bu taziye evinden dolayı Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.