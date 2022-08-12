Fıstık üreticisinden taban fiyat çağrısı

Türkiye’de fıstık üretiminin önde gelen illerinden Gaziantep’te fıstık bahçeleri boz fıstık hasadının başlamasıyla hareketlendi. Rekolteden ve fiyattan umduğunu bulamayan fıstık üreticileri Antep fıstığında taban fiyatı uygulanması için çağrı yaptı.

Fıstığın anavatanı Gaziantep’te “Yeşil altın” olarak adlandırılan boz fıstığın hasadı başladı. Fıstık bahçelerinin yolunu tutan işçiler 40 dereceyi aşan sıcak hava altında olgunlaşan fıstıkları dallarından tek tek topluyor. Dalından koparılan Antep fıstıkları, ağacın altına serilen çadırlara döküldükten sonra traktörlerle kavlatma tesisine gidiyor.

Tesislerde temizleme, kırma ve kavlama işleminin ardından tüketime hazır hale gelen fıstıklar, satış için fıstık haline taşınıyor. Normal Antep fıstığına göre hasadı daha erken yapılan boz fıstık, baklava, çikolata, tatlı ve yemeklere konuluyor.

Üreticiden taban fiyat çağrısı

Rekoltenin ve boz fıstık fiyatının düşük kalmasından dolayı Barak Ovası’ndaki fıstık üreticilerinin hasat sevinçleri kursaklarında kaldı. Hasattan umduğunu bulamayan üreticiler, yetkililere fındıkta olduğu gibi fıstıkta da taban fiyat uygulanması için çağrı yaptı. Tek geçim kaynakları olan fıstığın hasadını dört gözle beklediklerini dile getiren Karkamışlı fıstık üreticisi Mert Yılmaz, kuraklıktan dolayı bahçelerden istedikleri verimi alamadığını söyledi. Ağaçları sulayamadıkları için verimin her geçen yıl düştüğünü paylaşan Yılmaz, “Biz fıstıkta da taban fiyatı olmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız fındık için fiyatı belirledi. Fıstıkta neden taban fiyat belirlenmiyor çiftçiler olarak biz bunu çok merak ediyoruz. Oysaki fıstık barak bölgesinde çok geniş bir alan sahip. Yüzbinlerce Antep fıstığı ağacı var ama taban fiyatı yok. Şuanda fıstığın fiyatı 45-50 lira arasında gidiyor. Ancak sattığımız bu fiyat maliyetlerimizin altında kalıyor. Mazot, gübre, işçi giderleri ciddi oranda yükseldi. Ancak fıstığın fiyatı geçen yıla göre yüzde 70 civarında arttı. Fıstıktaki fiyatın geçen yıla göre yüzde 300 daha fazla olması lazım. Şuanda Antep fıstığında taban fiyatın 70 lira olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Beklediğimiz rekolteyi yakalayamadık”

Şu anda hasadı yapılan fıstığın baklavalık boz fıstık olduğunu söyleyen fıstık bahçesi sahibi Mehmet Yılmaz ise bekledikleri rekolteyi yakalayamadıklarını ifade etti. Verimin beklentilerinin altında kaldığını söyleyen Yılmaz, “Ağaçlar kuraklıktan etkileniyor. Önümüzdeki yıl da bu yıldan daha az olacak. Urfa ve Nizip’ten gelen işçiler sabah saat 7’de çalışmaya başlıyor. Fıstıklar dallarından tek tek toplanıyor. Fıstık hasat edildikten sonra devlüplere yani kavlatma tesisine gidiyor. Orada boşu ve dolusu ayrıldıktan sonra sahada 2 gün kuruyor. Kurumanın ardından Nizip fıstık haline satılmak için gidiyor. Şuandaki maliyetlerle elimize geçen parayı kıyasladığımız zaman bize bir kar kalmıyor” şeklinde konuştu.