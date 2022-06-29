Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül’de yapılacağını açıkladı.
Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.
Firari DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı
Gaziantep’te DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
GAZİANTEP 29.06.2022, 09:31
Gaziantep’te DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Z.E.E. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.