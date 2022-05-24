Finalist öğrencilere oryantasyon eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Halı Tasarımcıları Derneği (HATAD) ortaklığı ile düzenlenen Tasarlayın Dokuyalım yarışmasında finalist olarak seçilen öğrencilerin oryantasyon eğitimi başladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programında GAHİB destekleriyle kurulan Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarında gerçekleştirilen oryantasyon eğitimine; HATAD üyeleri Selçuk Sayılı, Levent Cepken, Selçuk Bekler, Erhan Karaman, Özgür Uşaklıgil ve Naime Yüksel Çalık katıldı. Halı sektöründe özgün tasarımlara imza atan tasarımcılar, finalistlere farklı yazılımlar kullanarak tasarımların dokumaya hazır hale getirilmesi ve farklı coğrafyalarda hakim olan tüketici trendleri ve ürün çeşitleri konusunda bilgi verdi.

Eğitim, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Halı Tasarımı Öğretim Üyesi Dr. Memik Bünyamin Üzümcü ve Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek’in danışmanlığında gerçekleşti. Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, “Ürün türleri, üretim tekniği, tasarımın üretime hazırlanması gibi konularda bilgi alan finalistler, işletme tecrübesi, fuar ziyaretini gerçekleştirdikten sonra yarışmanın bir sonraki aşaması olan temel bilgisayar eğitimi almaya başlamıştır. Alınan eğitimle ikinci aşama için başvuru yapacakları en son tasarımın kararlaştırılması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Finalistlerin halı firmalarından gelen renk paletlerine uygun dokunabilir halı formatında tasarımlar yapabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Memik Bünyamin Üzümcü, hazırladıkları tasarımları yarışmaya ait web sitesine (https://www.tasarlayindokuyalim.com) yükleyerek son başvuru tarihine kadar başvuru yapabileceklerini söyledi.