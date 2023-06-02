Fikret Kileci: “Mayıs ayında 1 milyar dolar ihracat barajını aşmak bizleri sevindirdi”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), bölgenin Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), bölgenin Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bölgenin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 oranında artarak 1 milyar 3 milyon 114 bin dolar olarak gerçekleşti. Bölgenin ihracat üssü Gaziantep’in ihracatı ise Mayıs ayında yüzde 19,7’lik artış ile 872 milyon 262 bin dolar oldu.

Hem bölgenin hem de Gaziantep’in tarihteki en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamlarına ulaşmasını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Üretim ve ihracatımız açısından oldukça umutlu ve yüksek beklentilerle girdiğimiz 2023 yılı ne yazık ki tarihte eşi benzeri çok az görülen bir deprem felaketiyle bizi karşıladı. Devlet ve millet el ele verip hızla yaralarımızı sararken bir yandan da üretme sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya ve üretmeye devam ettik. Çok şükür yavaş yavaş çalışmalarımızın meyvelerini almaya başlıyoruz. İhracatımızda yüzde 40’ların üzerini gören çok sert düşüşleri gördüğümüz yıkıcı depremin yaşandığı Şubat ayından sonra düşüşler kademeli olarak azaldı. Bugün ise Mayıs ayında 1 milyar dolar barajını aştığımızı söylemekten oldukça mutluluk duyuyorum. Bu tabloya acısını kederini bir kenara bırakıp üreten işçilerimiz ve sanayicilerimizin çabalarıyla tekrar ulaşabildik. Özellikle Mayıs ayından sonra gelecek dönemde üretim kapasitemiz ve ihracatımız hakkındaki tahminlerimiz çok daha iyimser olmaya başladı. Bu süreçte rehavete kapılmadan toparlanma sürecinin devam ettiğinin bilincinde olmak hayati önemde. Çalışma azimlerini daima muhafaza eden emekçilerimiz ve sanayicilerimizle ihracatta bölgemizi tekrar hak ettiği konuma getirip ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması için elimizden geleni yapmaya kararlıyız” diye konuştu.

Irak, ABD ve Suriye ilk üçte yer almaya devam ediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 40,7 payla ilk sıradaki yerini korurken, AB ülkeleri yüzde 15,2’lik payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise yüzde 14,6’lık payla üçüncü sırada bulunuyor. 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde 188 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, “Ocak-Mayıs ayı ihracat tablomuzu incelediğimizde Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, Libya, İsrail ve Rusya Federasyonu’nun Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer aldıklarını görüyoruz. Gelecekte ihracatımızı artırmak, ihracat yaptığımız ürün grupları ve ülkeleri çeşitlendirmek için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Önceki aylarda olduğu gibi Mayıs ayında da tanıtım etkinlikleri ve fuarlara katılım sağlayarak Birliğimizi ihracat sahasında temsil etmeye devam ettik. İstanbul’da düzenlenen ve tekstil alanındaki en seçkin fuarlardan birisi olan Hometex Ev Tekstili Fuarı’na katılarak fuarda stant açan firmalarımızı ziyaret edip ticari heyetlerle istişarelerde bulunduk. Hububat Birliğimiz Kıbrıs’ta düzenlenen TUSAF (Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu) Kongre ve Sergisine katılarak Birliğimizi temsil etti. Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanımız Mehmet Çıkmaz kuru ve kabuklu meyve sektörünün küresel ölçekteki en büyük buluşma noktalarından biri olan ve Londra’da düzenlenen INC Kongresine katılım sağlayarak Birliğimizi temsil etti. Kongre ve fuarlara katılıp ihracatçılarımızı ve GAİB ismini ihracat alanında ön plana çıkarmaya çabalarken bir yandan da değerli üyelerimize yönelik eğitimlerimize devam ettik. “Dış Ticaret İstihbaratı” eğitimini Birlik binamızda üyelerimize ücretsiz şekilde sunup bu alanda çok değerli bilgi ve yöntemlerden istifade etmelerini sağladık. Daha önce de belirttiğim gibi gelecek için artık daha umutluyuz. Seçim sürecinin sebep olduğu belirsizliği geride bıraktık, milletimiz seçimde kararını verdi ve yarınların istikrarlı geçmesi sağlıklı bir ihracat ortamı için en gerekli unsurdur. Ayrıca deprem bölgesindeki toparlanma sürecinin hala devam ettiğinin bilincinde olmalıyız. Bölgedeki sanayicinin ucuz kredi ve teşviklere ihtiyacı devam etmektedir. Biz bundan sonraki süreçte de üreterek ve ihraç ederek üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Gaziantep 6. sıradaki yerini koruyor

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in Mayıs 2023’te ulaştığı 872 milyon dolarlık ihracatla tüm iller arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. il olduğunu ifade etti. Hedeflerinin yeniden ilk 5’e girip kalıcı bir yer elde etmek olduğunu belirten Ahmet Fikret Kileci, bu çabanın zorlu süreçte hem motive eden hem de umut veren bir tablo olduğunu belirtti. Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan sektörlerin ise Tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu açıkladı.

Mayıs ayında GAİB’e bağlı diğer illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Kahramanmaraş’tan 100 milyon dolar, Mardin’den 82 milyon dolar, Malatya’dan 31 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 24 milyon dolar, Diyarbakır’dan 18 milyon dolar, Kilis’ten 10 milyon dolar, Adıyaman’dan 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.