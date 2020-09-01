FIFA 2020 Turnuvası için geri sayım başladı
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK SPORLAR TOPLULUĞU İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENECEK OLAN “FIFA 2020 TURNUVASI” İÇİN KAYITLAR BAŞLADI. SON BAŞVURU TARİHİ 14 EYLÜL.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde düzenlenecek olan “FIFA 2020 Turnuvası” için kayıtlar başladı. Son başvuru tarihi 14 Eylül.
“Spor Dostu Kent” anlayışından hareketle Türkiye’de önemli sportif faaliyetlerin merkezi konumuna gelen Gaziantep için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde pandemi sürecinde örnek oluşturacak bir etkinliğe imza atarak “FIFA 2020 Turnuvası” organize edecek. Kayıt tarihlerinin 1 - 14 Eylül arasını kapsayacağı turnuvada derece alarak ilk üç sıraya yerleşecek oyuncular, dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek. Katılımcılar başvuru formunu https://forms.gle/bUK8RAjRpv8sGuu49 linkini doldurarak etkinliğe katılım sağlayacak.
Etkinliğin katılım şartlarında 18 yaşını doldurmak ve dünyada etkisini hala devam ettiren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerekli koşullara uygun bir anlayış sergilemek yer alıyor.
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