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FETÖ’den 1 tutuklama
Gaziantep’te gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GAZİANTEP 22.09.2022, 14:39
Gaziantep’te gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Örgütün mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diğer şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.