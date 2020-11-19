banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
Marmara'da fırtına uyarısı
Marmara'da fırtına uyarısı

Faturasız elektronik cihaz satan kişilere operasyon

Gaziantep’te faturasız elektronik cihaz satışı yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GAZİANTEP 19.11.2020, 15:51
3
Faturasız elektronik cihaz satan kişilere operasyon

Gaziantep’te faturasız elektronik cihaz satışı yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faturasız şekilde elektronik cihaz satışı yapan 4 şahsa işlem yaparak gözaltına alındı. Ekipler işyerlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda ayrıca 39 adet çeşitli markalarda faturasız koyun kırpma makinesi ile 2 bin 460 adet makine bıçağı ve 4 adet adaptör ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu
banner378