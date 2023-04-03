Fatma Şahin’den Zincirli Bedesten esnafına destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremde aldığı hasar nedeniyle kapatılan Zincirli Bedesten’deki esnafın mağdur olmaması için harekete geçti. Buna göre, tarihi yapıda bulunan 72 esnaf, geçici süreliğine 25 Aralık Kahramanlık ve Panoraması Müzesi yanındaki otoparkta ticari hayatını sürdürecek.

Asıl adı Hüseyin Paşa Bedesteni olan Zincirli Bedesten, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası büyük zarar gördü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce birinci derece tarihsel eser niteliği taşıyan yapının güçlendirilme çalışması nedeniyle dükkanları boşaltan esnaflara, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin destek eli uzattı.

Bu çerçevede Başkan Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül, Zincirli Bedesten esnafıyla bir araya gelerek önerileri dinledi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden yetkililerin de katıldığı toplantıda minimum 1 yıl Zincirli Bedesten esnafının dükkanlarından uzak kalacağını öğrenen Başkan Fatma Şahin, esnafın ticari hayatını sürdürebilmesi için 25 Aralık Kahramanlık ve Panoraması Müzesi’nin yanındaki otoparkını kullanıma açacaklarını müjdeledi.

Müze yanındaki otoparka kurulacak yeni ticari alanın Zincirli Bedesten Meydanı olarak adlandırılacağını ifade eden Başkan Fatma Şahin, bedesten esnafıyla yaptığı görüşmede, kurulacak stantların tedarikini de yine Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağını belirtti.

Öte yandan esnafa yönelik “Sizin hakkınız, bizim hakkımız” diyen Şahin, Zincirli Bedesten’deki hak sahiplerinin mağdur olmadan restorasyon sürecinin hemen arkasından iş yerlerine döneceğinin güvencesini de verdi.