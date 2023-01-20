Fatma Şahin’den Tanrıöver’e hayırlı olsun ziyareti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hak-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkan Halil İbrahim Tanrıöver’e ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hak-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver’e yeniden görev seçilmesi ve Hak-İş Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı görevine getirilmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi başkanvekilleri Ömer Toprak ve Latif Karadağ ile Genel Sekreter Sezer Cihan da katıldı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hak-İş Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver’e yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Şahin, Hak-İş Gaziantep Şubesi ile her zaman olduğu gibi uyumlu çalışmaya devam edeceklerini de ifade etti.

Hak-İş Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise ziyaretten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Genel Sekreter Sezer Cihan, başkanvekilleri Osman Toprak ve Latif Karadağ’a teşekkür etti. Tanrıöver, Şahin’in her zaman kendilerine ve işçilere destek olduğunu da vurguladı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.