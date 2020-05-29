Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

Fatma Şahin’den Oğuzeli nar bahçelerine ziyaret

FATMA ŞAHİN’DEN OĞUZELİ NAR BAHÇELERİNE ZİYARET

Fatma Şahin’den Oğuzeli nar bahçelerine ziyaret

FATMA ŞAHİN’DEN OĞUZELİ NAR BAHÇELERİNE ZİYARET

29 Mayıs 2020 Cuma 18:09
0 Okunma
Fatma Şahin’den Oğuzeli nar bahçelerine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ziyareti kapsamında bereketin sembolü olarak görülen nar bahçelerini yerinde gördü.

Şahin pandemi sürecinde, narın ve nar ekşisinin vücuda büyük bir bağışıklık kazandırdığına dikkati çekerek, “Sağlıklı lezzetin başkenti olmak için nar, hedefimize ulaşmak adına kabuğu, çekirdeği ve suyuyla çok özel bir ürün. Bize düşen, çok üreterek sık sık tüketmemiz, aynı zamanda çok iyi anlatarak dünyaya tanıtmamızdır” dedi.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) nedeniyle ilçe ziyaretlerine bir süreliğine ara veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salgın tehdidinin alınan koruyucu önleyici tedbirler sayesinde azalmasıyla yeni normal süreçte ilçe ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti. Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl ile bir araya gelerek Oğuzeli ilçesinin sembolü haline gelen nar bahçelerini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Şahin, patlıcan tarlasında çapa yaptı.

“Hasadıyla ve festivaliyle narı tüm dünyaya tanıtacağız”

Oğuzeli’ndeki ziyarette konuşan Başkan Fatma Şahin, narın lezzetli bir şifa olduğunu belirterek, “Gaziantep her ilçesinde bulunan özel ürünlerle lezzetin başkenti halini aldı. Şu anda Oğuzeli’ndeki güzelliğe tanıklık ediyoruz. Pandemi süreci bize yerel ürünlerin yalnızca lezzeti değil aynı zamanda sağlığı da barındırması gerektiğini gösterdi. Yerel ürünlerimiz aynı zamanda şifadır. Artık, sağlıklı lezzetlerin başkenti olmalıyız. Nar, hedefimize ulaşmak adına önemli bir dönemeç bizim için. Kabuğu, çekirdeği ve suyuyla çok özel bir ürün. Bize düşen şey çok üreterek sık sık tüketmemiz, aynı zamanda çok iyi anlatarak dünyaya tanıtmamızdır. O yüzden üretimi artırmak için teşvikler hayata geçiriyoruz. Nar ekşisi çok önemli. Güneşten gelen D vitamini, narla birleştiği zaman başka bir şifaya dönüşüyor. Pandemi sürecinde, narı ve nar ekşisini tükettiğiniz zaman vücuda büyük bir bağışıklık sistemi kazandırıyor, bunu sık sık halk sağlığı uzmanları dile getiriyor. Artık yükselen bir değer var. Bizim narı daha çok tüketmemiz lazım. Hasadıyla ve festivaliyle de dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtacağız. Bereketli hilalin ortasında; şifayı, bereketi, rahmeti bütün dünyaya yayacağız” dedi.

Yeni dünyada, sağlık ve şifa çok önemli

Her şehrin belli başlı coğrafi işaretleri olduğunu belirten başkan Şahin, Oğuzeli’ndeki birçok ürünün meşhur olduğunu belirtti. Şahin, “Barak Ovası’nda büyük bir kimlik ve kültür var. Ezo Gelin, tek başına bir değerdir. Ezo Gelin çorbasının içine baktığınızda demir olduğunu göreceksiniz. Bugün kansızlık dünyada en büyük sağlık problemlerinin başında geliyor. Çaresi ise Ezo Gelin çorbasıdır. Dolayısıyla bunlar hep yeni dünyada çok önemli. Özellikle şifa ve sağlık anlamında. Oğuzeli’ndeki çalışmalarımız yeni normal süreçte çok daha yoğunluk kazanacak. Böylelikle topraktan, güneşten ve tarihten gelen lezzetin değerini ününü herkes duyacak” şeklinde konuştu.

“Narın her yönünden faydalanmayı planlıyoruz”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise narın bereketin sembolü olduğunu aktararak, “Narın insan sağlığına önemli bir faydası vardır. Narın kabuğu da içi de ayrı ayrı faydalara sahiptir. Biz, Oğuzeli Belediyesi olarak narla ilgili bütün araştırmalara yaptık. Bir nar atölyesi kurduk. Burada nar suyunu ortaya çıkararak kaynatıp nar ekşisine dönüştürüyoruz. Bu yıl mümkün olursa konsantresini de yapacağız. Hem vatandaşa hizmet sağlayacağız hem de üreticiye ekonomik olarak destek olacağız. Narın çekirdeği suyu faydalı. Yem sanayisinde kullanılıyor. Ayrıca ilaç sanayinde kullanılması için de çalışmalarımız mevcut. Kısacası ileri ki zamanlarda narı her yönüyle faydalanmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GTB mayıs ayı meclis toplantısı
GTB mayıs ayı meclis toplantısı
ASSİAD 50 bin maske dağıtımı yaptı
ASSİAD 50 bin maske dağıtımı yaptı
Sanko’da ’Covıd-19 ve Sürdürülebilirlik’ konulu sanal konferans
Sanko’da ’Covıd-19 ve Sürdürülebilirlik’ konulu sanal konferans
Büyükşehir ibadete açılan camileri ve mescitleri dezenfekte etti
Büyükşehir ibadete açılan camileri ve mescitleri dezenfekte etti
Fatma Şahin firik ütme işlemine katıldı
Fatma Şahin firik ütme işlemine katıldı
Gaziantep’in yeni gözdesi villa foresta
Gaziantep’in yeni gözdesi villa foresta
İslahiye’de Mezarlıklar ilk kez boş kaldı
İslahiye’de Mezarlıklar ilk kez boş kaldı
Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı
Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Cezaevi firarisi şahıs kıskıvrak yakalandı
Cezaevi firarisi şahıs kıskıvrak yakalandı
İşsiz gençten örnek davranış
İşsiz gençten örnek davranış
Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı
Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı
GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı
GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı
Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki
Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki
GAÜN Hastanesi’nde hemşirelere karanfil dağıtıldı
GAÜN Hastanesi’nde hemşirelere karanfil dağıtıldı
Çiftçilere sağlanan fideler toprakla buluştu
Çiftçilere sağlanan fideler toprakla buluştu
MÜSİAD’dan iş dünyasına veresiye defteri çağrısı
MÜSİAD’dan iş dünyasına veresiye defteri çağrısı
Atatürk portrelerinden oluşan sanal sergi büyük ilgi gördü
Atatürk portrelerinden oluşan sanal sergi büyük ilgi gördü
Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü
Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü
Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı
Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim