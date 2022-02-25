Fatma Şahin’den Miraç Kandili mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında, “Peygamber efendimizi teselliye, desteğe ve güvene davet eden miraç, Müslümanları da huzura, hakikate ve mağfirete davet etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Miracın, insanın erdem yolculuğu olduğu, semanın katmanlarını ve Allah’a vasıl olan yolun duraklarını aşan bir bereket yolculuğu olduğunu ifade eden Başkan Şahin, mesajının devamında, “Miraç Kandili, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat, merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlukat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkandır. Peygamber Efendimiz’in kutlu yolculuğunun anlamının kavrandığı, gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bir gecedir. Bu mübarek gece, inancımızda rahmet ve mağfiret mevsimi olarak tarif edilen mübarek üç aylar içerisinde çok özel bir yere sahiptir. Bu geceyi Müslümanlar olarak çok iyi değerlendirmeliyiz. Bütün beşeri duygulardan arınarak temiz bir kulluğa yükseliş ve kültürümüz, inancımız için önemli olan Miraç Kandili, toplumsal dayanışma, akrabalık ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesi için önemli bir vesiledir. Muhabbet ve kardeşlik hukukuyla duygularımıza, vicdanlarımıza hükmetmeli, iyiyi, barışı, dostluğu, merhameti yaymak için çalışmalıyız. Bu günlerde kutladığımız mübarek gecenin bütün dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.