Fatma Şahin’den Büyükşehir’in asfalt şantiyesine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kentin ulaşım ve trafik alt yapısını güçlendirerek vatandaşın ihtiyacına önemli ölçüde cevap veren asfalt şantiyesine Başkan Fatma Şahin ziyarette bulundu. Şahin, şantiye alanını gezerek makinaların üretimdeki gücüne ilişkin bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in ulaşım ve yol güvenliği ihtiyacını karşılayarak kentin metropol kimliğini her geçen gün bir adım daha ileri taşımakta önemli pay sahibi olan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı asfalt şantiyesini ziyaret etti. Şantiye alanını teknik ekibiyle gezen Şahin, makinaların üretimdeki performansına ilişkin Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp’den bilgi aldı.

Ziyaretin devamında Başkan Şahin, kentin altyapı ve üstyapının kalbi konumunda bulunan asfalt şantiyesinde çalışan personellerle bir araya geldi, hizmet olarak önemli bir alanda görev yaptıklarını hatırlattı, günlük üretim şeması konusunda yetkili personellerle bilgi alışverişinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren asfalt şantiyesi, saatte 160 ton ve 80 ton kapasiteli asfalt üretim plentlerine sahip. Ayrıca şantiye alanında saate 400 ton kapasiteli taş kırım tesisi de bulunuyor.