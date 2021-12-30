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Fatma Şahin’den 2022 değerlendirmesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için çalıştıklarını 2022 yılında da tüm çalışmalarını aynı gaye ile sürdüreceklerini belirterek, "2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkansız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız" dedi.

GAZİANTEP 30.12.2021, 16:36 30.12.2021, 16:48
Fatma Şahin’den 2022 değerlendirmesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için çalıştıklarını 2022 yılında da tüm çalışmalarını aynı gaye ile sürdüreceklerini belirterek, "2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkansız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız" dedi.

Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, 2021 yılının değerlendirerek, "Küresel bir sorunla ulusal mücadele ederken şehrimize yeni kazanımlar ekleme gayretiyle çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olduk. Kentin ulvi hedeflerine ulaşması, modern ve yaşanılabilir bir şehir olması yolunda hizmet ve yatırımlarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz, Gazi şehrimizi her kulvarda hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

2021 yılında yürütülen başaralı çalışma ve projeler hakkında da bilgi veren Fatma Şahın, "OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu tarafından şampiyon başkan olarak şehrimize şampiyonluk kazandırdık. Türkiye’den davet edilen ilk belediye olmanın gurunu yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirdiğimiz “Yazılım Köyü” projemizle ödül aldık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Gaziantep, “Yeşil Şehir” ilan edildi. Yerel yönetim açısından yeni bir çağda yaşıyoruz. Şimdi yeşil ekonomiye odaklanma zamanı. Günümüzde belediyecilik yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de çevrenin korunmasıdır. Gaziantep’i yeşil bir kente dönüştürme yolunda önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Bu nedenle EBRD ile imzaladığımız bu anlaşma bizim için çok önemli. Hep birlikte daha iyi bir dünyaya büyük katkı sağlayacağız. Yürüttüğümüz projeler, uluslararası problemlerde kurum olarak aldığımız roller, Türkiye’de örnek gösterilecek çalışmalara imza attığımız için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Japonya ve diğer ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumlara verilen Japonya Dışişleri Bakanı ödülüne layık görüldük. Değişim, dönüşüm ve inovasyonu, istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alabilmemizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bunun için de her zaman olduğu gibi, önümüzdeki yıl da vatandaş odaklı, verimlilik esaslı, sosyal belediyecilik eksenli, sürdürülebilir içerikli projelerimize, yenilerini ekleyerek sürdürmekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

2022 yılının acı ve göz yaşının geri de kaldığı bir yol olmasını dileyen Fatma Şahin, "Demokrasi ve özgürlük anlayışı, kalkınma ve refah parolasıyla 2023 hedeflerine ilerleyen Türkiye’de 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkânsız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız. Gaziantep Modelimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu azim ve kararlılıkla gece gündüz çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının, milletimize ve tüm insanlığa hasret ve özlem duyulan sağlıklı güzel günleri, barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum" diye konuştu.

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