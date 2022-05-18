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Fatma Şahin’den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 18.05.2022, 12:50
Fatma Şahin’den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Şahin mesajında Samsun’da başlayan istiklal mücadelesinin yıl dönümünü nedeniyle gençlere seslenerek, 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum, Sivas ile tüm yurda yayılan, Antep, Maraş, Urfa’ya unvanlar kazandıran milli mücadele ruhunun, aradan geçen 103 yıl sonra da hala gençlerde var olduğunu bu azim, irade ve ruhun her daim korunduğunu ve gelecek nesillere aktarılacağını belirtti. Tarih bilincinin önemine de dikkat çeken Şahin, ’’Tarihimiz kadim, ruhumuz gençtir. Bizi yükselterek zirveye taşıyan da geçmişimizdeki zaferlerden aldığımız güç ve ders, bugünün heyecan ve birikimi, yarına bakarken ki azim ve kararlığımızdır. Bu yolda her gencimizin zihnine, fikrine, inancına, beraber iş yapabilme, beraber yol alabilme arzu, kabiliyet ve enerjisine ihtiyacımız var. Bu bayram tüm bu sıfatları bize hatırlatan en önemli günlerden biri, çocuklarından gençlerine, gençlerinden büyüklerine ve ecdadına her bireyiyle bu vatan kendini diri tutmakta ve tarihiyle gurur duymaktadır. Unutmamalıyız ki, tarih geçmişte kalan değildir. Süre gelen, devam eden, içinde yaşarken şekillenen, temelleri bugün atılan, yarına bakışımızdır. Biz bu tarih yolculuğunda dünden elde ettiğimiz her bir kazanımı korurken, her bir değere sahip çıkarken şunu unutmamalıyız ‘İnançla, imanla başlanan hiçbir iradenin mağlubu yoktur.’ Gençlerimizin gözlerinde bu inancı bugün halen görebilmek bizim mutluluğumuzdur. Biz gençlerimize tüm bunlara inanarak yol göstermeye, fırsat vermeye, dahil etmeye, beraber yol almaya inanmış kişiler olarak, kendi özel hayatımızda da emanet aldığımız görevlerde de bunu hiç unutmadan ilerliyoruz. Hanemize başarıları yazdıran, onların heyecanını paylaşmamız, güçlerini kendimize katmamızdır. Her bir gencimizin bir parçası olduğu, bu yolda biz sizin için, sizin şekillendireceğiniz geleceğimiz için çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı. Şahin, mesajının devamında ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesinin, değerlerini korumasının, rekabet gücünü korumasının, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesi sizsiniz. Tarihimize bu nedenle dikkatle bakmanız gerekiyor. Orada hepimiz için sayısız dersler var. Hepimiz kendi yerel tarihlerimizi yazmamızın ötesinde bu ülke için de bir tarihi yeniden yazıyoruz. Toprağımızla, bayrağımızla, ekonomimizle, sanayimizle, tarımınızla her an tarihin şahitleriyiz. Bu değerlerin her biri sizin, sizin devam ettireceğiniz nesillerin. Bu nedenle 19 Mayıs ruhunu her anlamda özümsemeli, anlamalı, anlatmalısınız. Her birinizin güzel gözlerinde bu ışığı gören öncelikle bir anne, çeşitli görevlerin emanetçisi, bir yönetici, bu gazi şehrin emini olarak sizlere güveniyor, her bir başarınızla gururlanıyor, bu millet için hayırlı her bir fikrinize sahip çıkmaya çalışıyorum. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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