Fatma Şahin’den 18 Mart mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Çanakkale Zaferinin, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferinin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in kelimeleriyle ‘Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan’ zaferin adı olduğunu ifade eden Şahin, “Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakârlıklarıyla Çanakkale’de elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir. Kardeşliğin, dayanışmanın, muhabbetin, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır. Aziz Milletimiz, dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten atalarımızdan bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacaktır. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakârlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz. Bilinmeli ki, geçmişten ibret alarak Çanakkale ruhunu canlı tuttuğumuz müddetçe ulaşamayacağımız hedef, başaramayacağımız iş, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur. Gaziantep de kurtuluşunun 100’üncü yılında, bugün halen gücünü ecdadının iman, başarı ve iradesinden almaktadır. Çanakkale herkes için kutlu bir zafer olmanın dışında içinde sayısız dersler içeren bir örnektir. Bizleri kadim tarihimizle gururlandıran bu tarih, coğrafyamıza, ilmimize, toplumumuzun her kesimine işlemiştir. Böyle bir geçmişin varisleri olmanın haklı gururuyla başımız dik, alnımız açık bir şekilde onları her an hayırla ve minnetle yad ediyor, 106 yıl önce bu topraklarda tarih yazan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tarih boyunca vatanı, devleti, bayrağı için canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi, bugünleri bize armağan eden kahramanlarımızı ve teröre kurban verdiğimiz vatandaşlarımızı, saygı, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.