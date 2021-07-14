Fatma Şahin’den 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Tarih yazmak kadar yazılan tarihi yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmanın da önemli olduğunu vurguladı. Mazisi çağ açıp çağ kapatan fetihlerle, zaferlerle, destansı mücadelelerle dolu bir millet olduğumuzu belirten Şahin mesajında, "15 Temmuz, demokrasi mücadelemizin en önemli noktalarından biridir. Millî iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır. 15 Temmuz tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk Milleti’nin topyekûn ayağa kalktığı, dirildiği ve şahlandığı gündür. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, tarihî Yenikapı Mitingiyle ete kemiğe bürünen bu dayanışma iklimi, başta terör ve vesayetle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirdi. Çünkü tarih bir milletin sadece geçmişi değil, istikbalinin de pusulasıdır. Biz geçmişimize bakınca sadece ibret almayız, aynı zamanda kuvvet, cesaret ve ilham alarak kendi pusulamızı oluştururuz. Bu necip millet ülkesine yönelik işgal girişimine büyük bir direniş göstererek Mehmet Akif Ersoy’un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" duasının gereğini yapmıştır. Bizler özgürlük ve bağımsızlığa âşık bir milletin evlatlarıyız. Dava vatan olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz. O gece de tarih tekerrür etti ve milletimiz bağımsızlık ve demokrasisine göz diken hainleri yüreklerindeki iman ve bayrak sevgisi ile bertaraf ederek şanlı tarihine layık olduğunu kanıtladı. Tarih milletimizin kahramanlığını unutmayacaktır. ’Gaziantep şehit olur, gazi olur ancak esir olmaz’ sözünün hakkını vererek darbecilere teslim olmayan, meydanları darbecilere teslim etmeyen, kadını, erkeği, yaşlısı genci, çocuğu engellisi tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz vatan uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Aziz milletimiz, yüce devletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.