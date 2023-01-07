Fatma Şahin, yenilenen Belediye Pasajı’nı ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yenileme çalışmaları tamamlanan Belediye Pasajı’nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Yarım asrı aşkındır hizmet veren Belediye Pasajı’ndan gelen şikayetler ve sorunların çözümü için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

Alt ve üstyapı çalışmaların tamamlandığı, aydınlatmaların yenilendiği, ıslak zemin çalışmasının yapılarak refah bir ortamın sağlandığı Belediye Pasajı’nda esnafı ziyaret eden Başkan Şahin, esnafla bir süre sohbet ederek, çalışmalar hakkındaki memnuniyetlerini sordu.

“Yaptığımız çalışma vatandaşa dokunuyorsa, yaşam kalitesini arttırıyorsa doğru iş yaptığımızı gösterir”

Yürütülen çalışma hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, Belediye Pasajı’nın yeni halinin vatandaşlara ve esnafa hayırlı olmasını dileyerek, “Pasaj bize dair bir ticaret merkezi. Pasaj bizim medeniyetimize, tarihimize uygun bir alışveriş merkezi. Çocukluğumda geldiğim pasajdı. Tadilat ve tamirata ihtiyaç vardı. Çok büyük şikayetler ve sorunlar mevcuttu. İçeriye girdiğimizde tamamen altyapı ve üstyapısının tamamlandığı, buradaki oda başkanımız, birlik başkanımız ve esnafımızın çalışmadan memnun olduğu, ıslak zeminin, bütün aydınlatmaların yapıldığı çalışma tamamlanmış oldu. Burası şehrin kalbi, merkezi. Burası mutluysa biz de mutluyuz. Yaptığımız çalışma belediyecilikte vatandaşa dokunuyorsa, yaşam kalitesini arttırıyorsa, vatandaş evine daha kolay ekmek götürüyorsa bu bizim ne kadar doğru iş yaptığımızı gösterir” dedi.

Hürriyet Caddesi yeni görünüşüne kavuştu

Başkan Şahin, Belediye Pasajı sonrası yine belediye tarafından yürütülen Şahinbey ilçesinde bulunan ve iş yerlerinin ağırlıkta olduğu Hürriyet Caddesi’ndeki dış cephe yenileme çalışmalarını da inceledi. Şahin, 400 metre uzunluğundaki caddede 77 işletmede yapılan cephe yenileme çalışmaları ve 35 binanın dış cephesinde yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.