Fatma Şahin, İstiklal Marşının TBMM’de kabulünün 101’inci yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İstiklal Marşı"nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, İstiklal Marşı’nın, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki kahramanlığını, azmini, inancını ve kararlılığını anlatan, en zorlu günlerde milletimize cesaret ve moral kaynağı olan, en kıymetli ortak değerlerden olduğunu vurguladı. Aziz milletin vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verdiği bir dönemde yazılan, istiklalin sembolü olan İstiklal Marşı’nın, gerçek bir bağımsızlık beyannamesi olduğunu vurgulayan Şahin, “İstiklal Harbi’ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı’na çok net yansımıştır. O yüzden İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimizdir. Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. Milletimiz bu eşsiz marşın, her bir kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmesinin tek sebebi budur. Merhum Mehmet Akif Ersoy’ un dediği gibi, “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal Marşımızın kabulünün 100’ üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, değerli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanları ile bu vatan için can veren, kanını toprağa döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.