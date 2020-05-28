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Fatma Şahin firik ütme işlemine katıldı

Araban Ovası’na çıkarma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ile birlikte ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağı ve Araban firiği tarlalarını gezdi. Başkan Şahin ve beraberindekiler, firik tarlasında çalışan işçilerin firik ütme işlemine katıldı.

Fatma Şahin firik ütme işlemine katıldı

Araban Ovası’na çıkarma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ile birlikte ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağı ve Araban firiği tarlalarını gezdi. Başkan Şahin ve beraberindekiler, firik tarlasında çalışan işçilerin firik ütme işlemine katıldı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:24
2014 Okunma
Fatma Şahin firik ütme işlemine katıldı

Başkan Fatma Şahin, milletvekilleri ve kent protokoli ile birlikte Araban Ovası'nda yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağı ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayından yapılan meşhur Araban firiği hasadının yapıldığı tarlalara giderek, işçilerle birlikte hasada katıldı. Fatma Şahin ve beraberindekiler tarlada harmanlanan firiklik buğday başağını ateşleyerek, dirgen ismi verilen sopalarla firik ütüm işlemine katıldı. Her zaman üreticinin yanlarında olma gayretinde bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin, çiftçinin ihtiyaç duyduğu her konuda yanlarında olmaya çalıştık. tüm imkanlarımızı seferber ederek, bölge üretimi için çiftçimize destek olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Bu firik ütme işleminin zahteni ve zorluğunu görünce, çiftçiye, üreticiye destek vermekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gördük" diye konuştu.

Başkan Şahin'e ve kent protokülüne desteklerinden dolayı teşekkür eden üreticiler, ziyaretinden memnuniyetini dile getirdi. Fatma Şahin ve kent protokolü daha sonra ise Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'yu ziyaret etti. Ziyaret, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlem nedeniyle Hükümet Konağının bahçesinde gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve maske gibi kurallara riayet edilerek gerçekleşen ziyaretin ardandan heyet,Araban ilçesi Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapılması amacıyla açılan sosyal marketi de ziyaret etti. Kaymakam Mutlu heyete sosyal market ve yardımlar hakkında detaylı bilgiler verdi.
Heyet son olarak Ak Parti ilçe başkanlığını ziyaret ederek, burada pelediye meclis üyeleri ve partililerle istişare toplantıdı düzenlenerek, bölgeye yapılacak hizmetler görüşüldü. Fatma Şahin'in yanı sıra ziyaret Gaziantep AK Parti milletvekilleri, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Ak Parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, belediye meclis üyeleri katıldı.

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