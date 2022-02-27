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Fatma Şahin, Akdeniz Belediye Başkanları Forumu’nda konuştu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen Akdeniz Belediye Başkanları Forumu’nda konuşma yaptı.

GAZİANTEP 27.02.2022, 13:04
Fatma Şahin, Akdeniz Belediye Başkanları Forumu’nda konuştu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen Akdeniz Belediye Başkanları Forumu’nda konuşma yaptı.

Başkan Fatma Şahin yaptığı konuşmada iklim ve çevre çalışmalarından bahsederek, "Foruma katılan belediye başkanlarının tecrübesiyle beraber daha yaşanabilir, daha temiz, daha sağlıklı, daha yeşil bir dünya için ortak evimiz olan gezegenimizi temiz tutmak adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. ‘Akdeniz’de Barış’ temasıyla bu sene Floransa’da toplanan Akdeniz Belediye Başkanları Formu’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında ayrıca akıllı, sağlıklı ve dirençli şehir olmak adına kurumsal olarak yaptıkları çalışmalara da değindi.

“Şehrin geleceğine dair yapacağımız işler için halkımızla birlikte kapsayıcı ve katılımcı şekilde yola çıktık”

Konuşmasında belediye başkanlığı öncesi milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde yaptığı çalışmalara değinen Başkan Şahin, “OECD Şampiyon Şehir ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Yeşil Şehir ilan edilen Gaziantep’in Belediye Başkanı olarak huzurlarınızdayım. Başkanlığım öncesi yenilenebilir enerji, maden kanunu ve özellikle HES’ler, rüzgar enerjisi, biyogaz gibi önemli konuların hukuki düzenlemesinde 2 komisyonda da görev aldım. 2014 yılında belediye başkanı olunca bu tecrübelerle İmar Master Planı ve Ulaşım Master Planı ile birlikte İklim Master Planını da yaptık. Çünkü bir mühendis olarak ölçmediğimiz hiçbir şeyi düzeltemeyeceğimizi düşündük. Ölçerek, yaptığımız projelerin analizlerini yaparak, şehrin geleceğine dair yapacağımız işleri, halkımızla birlikte kapsayıcı ve katılımcı çalışmalarla planlayarak yola çıktık. Yaptığımız bu çalışmalarda şehrin ‘sanayi şehri’ olmasından dolayı 250 bin çalışanıyla 6 organizesi olan kentte ‘Yeşil sanayi nasıl olacak?’ , toprağı, suyu, havayı kirletmeden, insanları hasta etmeden, attığınız atık suyun balıkları öldürmesine, ağacın kurumasına izin vermeden sanayiye nasıl devam edeceğiz diyerek, bu konuları çalıştık” dedi.

Başkan Şahin, ulaşım çalışmalarında yapılan değişikliklere değinerek, “Belediyenin Ulaşım Master Planı’nda filoların gençleşmesi ve doğalgaza geçme, kendi ulaşım sistemimizde hafif raylı metro altyapısını oluşturma ve daha da önemlisi bisiklet ve bisiklet yolları üzerinde çalıştık. 150 kilometrelik merkezdeki bisiklet yollarını hafif raylı sistemle entegre ederek 2017 yılında akıllı ulaşımın altyapısını oluşturduk” ifadeleri kullandı.

“Tükettiğimiz bütün enerjiyi yenilenebilir enerjiden sağlamak için güneş enerjisinde imkanlarımızı kuvvetlendirdik, biyogaz tesisimizi tamamladık”

Şahin, özellikle “Akıllı Şehir” , “Yeşil Şehir” , “Sağlıklı Şehir” gibi başlıklar üzerinde durduklarını aktararak, “Yüksek teknoloji ile birlikte yaptığınız işlerin dijitalleşmesi ve akıllılaşmasını sağlayacak altyapıyı getirmek gerekiyordu. Korona virüs sürecinde bunun çok büyük faydasını gördük. HES Kodu ile sağlıklı toplu taşımayı sağlamak için taşımacılığı akıllı ulaşım sistemi ile birleştirdik. Ulaşım kartıyla korana virüslü bir hastanın veya temaslının toplu taşımayı kullanmasını engelleyecek yazılımı oluşturduk. Tükettiğimiz bütün enerjiyi yenilenebilir enerjiden sağlamak için güneş enerjisi imkanlarımızı kuvvetlendirdik, biyogaz tesisimizi tamamladık. Isınmada kömürden doğalgaza geçen yapıyı oluşturduk" şeklinde konuştu.

“TBB olarak iklim konusunda fikir projeleri çıkarıyor, iyi fikirlerin hayata geçmesi için mali destek veriyoruz”

Başkan Şahin, sosyal destek sisteminden ihtiyaç sahibi herkesin yararlanmasını sağladıklarını da vurgulayarak, “Tarım Daire Başkanlığı’nı kurduk. Tarım okulunu kurduk. Kadınların bu okuldan istifade etmesini, tarım kooperatifleri kurarak kendi oluşturdukları ürünleri, dünyaya satacak organik ürünlere dönüştürmelerini sağladık. Su yönetiminde ise hem içme suyunu hem sulama suyunu akıllı tarım ve akıllı gıdaya dönüştürecek çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları EBRD ile paylaşınca ‘Yeşil Şehir’ olma noktasına ulaştık. Yine ülkemiz Paris Antlaşması’nı imzaladı. Su kanunu ve iklim kanununu çıkarmak için ilgili bakanlığımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Ben aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyım. Bu alanda fikir projeleri çıkarıyoruz. Bu alanda en iyi fikirleri olanlara mali destek veriyoruz. Bir sene sonra da bunu hayata geçirmeleri için ikinci bir mali destek veriyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmaları hem sizlerle paylaşmak hem de buradaki başkanlarımızın tecrübesiyle birlikte daha yaşanabilir, daha temiz, daha sağlıklı, daha yeşil bir dünya için ortak evimiz olan gezegenimizi temiz tutmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

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