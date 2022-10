Fadıloğlu’ndan Muhtarlar Günü kutlaması

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesaj ile 19 Ekim ‘Muhtarlar Gününü kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kutlama mesajında, “1829 yılından beri mevcudiyetini koruyan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Ülkemizde demokrasimizin temel taşlarından birisi, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında en yakın temas noktası olan muhtarlarımız, yapmış oldukları görevlerde devletimizin ve mahallelerimizin temsilcisi konumundadırlar. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde önemli görevler üstlenerek, vatandaşlarımızla devlet kurumlarımız arasında köprü vazifesi görmektedirler. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık teşkilatı, en ücra yerleşim yerine bile modern, yenilikçi kamu yönetimi anlayışını taşıyarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimiz boyunca köylerimizin ve mahallelerimizin en önemli temsilcisi olan muhtarlarımız; vatandaşımızın hastasında, cenazesinde, düğününde kısacası sosyal yaşamın içerisinde kendini gösteren, her türlü üzüntüde ve sevinçte kapısını gönül rahatlığıyla çaldığı makam olmuştur. Daima bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Görevi başında olan tüm muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Hayatta olan muhtarlarımıza; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. Vefat eden tüm muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.