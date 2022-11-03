Fadıloğlu’ndan lösemili çocuklara moral ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, lösemi tedavisi gören çocukları hastanede ziyaret etti. Her ziyaret ettiği çocukla yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Rıdvan Fadıloğlu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören 14 çocuğu ziyaret etti. Ziyaret ettiği her çocuğa kendi yaş gurubuna uygun hediyeler armağan eden Fadıloğlu, sağlık çalışanlarına da karanfil verdi. Türkiye’de ve dünyada her yıl binlerce çocuğun lösemi hastalığına yakalandığını, küçük bedenlerin uzun ve hassas bir tedavi süreci yaşadıklarını kaydeden Rıdvan Fadıloğlu, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kaydetti. Lösemi tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonunun yüksek tutulmasının önemine işaret eden Rıdvan Fadıloğlu, tedavi sürecinde olan tüm çocuklara Allah’tan şifa diledi.

"Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz"

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Başhekimi Uzman Doktor Fatma Coşkun, “Hastanemiz, kadın ve çocuk binası olmak üzere iki birimden oluşmaktadır. Çocuk servisimizde de lösemili hastalarımızı takip etmekteyiz. Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte hastalarımıza ziyarette bulunduk. Çocuklarımıza ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi, devletimizin her durumda yanlarında olduklarını ve bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk. Başkanımıza, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.