Fadıloğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Başkan Fadıloğlu, “Başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı kutlama mesajında, “Kurban Bayramı; barışın, kardeşliğin, birliğin, yoksul ve kimsesize umut olmanın bayramıdır. Bu bayram da nasıl ki annemizi, babamızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacaksak aynı şekilde eşsiz fedakarlıklarını daima hissettiğimiz aziz şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını ve kahraman gazilerimizi hatırlayarak, onların da mutlaka yanında olmalıyız. Çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere daha özenle kucak açmalıyız. Onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz. Sevgili hemşehrilerim, bildiğimiz üzere bayram günlerinde trafik her zamankinden daha yoğun oluyor. Sevdiklerinize giderken büyük acıların yaşanmaması adına trafikte azami dikkat içinde olmanızı önemle rica ediyorum. Başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.